i Das Wasser ist weg! Der Grüne See gleicht im Oktober 2026 einer Schottergrube. Gemeinde Tragöß-St. Katharein Bürgermeister fassungslos "Glaubt man nicht" – Grüner See gleicht Schottergrube Der Grüne See ist leer, in beliebten Klammen fehlt das Wasser. Bürgermeister und Alpenverein schlagen wegen der Trockenheit Alarm. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 12:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo sonst smaragdgrünes Wasser zwischen den Bergen schimmert, liegt eine kahle Schotterfläche: Der Grüne See in Tragöß-St. Katharein ist leer. Bürgermeister Hubert Zinner findet dafür drastische Worte: "Der See gleicht einer Schottergrube, das glaubt man nicht."

Die anhaltende Trockenheit trifft aber nicht nur das bekannte Naturjuwel. Auch in steirischen Klammen fehlt das Wasser, Hütten müssen versorgt werden und selbst Wasserkraftwerke standen bereits still.

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Ausgetrocknet! Grüner See gleicht einer Schottergrube (2026) i ?

Bürgermeister hofft auf Regen und Schnee

"Die Trockenheit wird wirklich zum Problem!", warnt Zinner laut "Kronen Zeitung". Nach seinen Angaben mussten heuer auch E-Werke an der Laming wegen Wassermangels abgeschaltet werden. "Das gab es noch nie", sagt der Bürgermeister. Gegenüber "Heute" bestätigt er, dass die Auswirkungen weit über den Grünen See hinausgehen. Für die Region wünscht er sich deshalb länger anhaltenden Niederschlag und einen schneereichen Winter.

Postkartenmotiv: So kennt man den Grünen See als Naturjuwel. Archivbild imago/Rainer Mirau

So schlimm wie nie

Der Wasserstand des Grünen Sees schwankt allerdings auch von Natur aus stark. Im Frühjahr füllt die Schneeschmelze das Becken, im Sommer und Herbst sinkt der Pegel wieder. Im Winter kann der See nahezu vollständig verschwinden. Nahezu, aber nicht vollständig – so war es zumindest laut der lebenden Gemeinde-Erinnerung in den vergangenen Jahrzehnten.

Bis im März 2025 der See zum ersten Mal in sehr langer Zeit vollständig austrocknete und sich davon nicht mehr erholt hat:

Grüner See erstmals in 60 Jahren völlig ausgetrocknet (2025) i ?

Wie berichtet, wurden selbst im Frühsommer, wenn der See üblicherweise seinen höchsten Stand erreicht, heuer nur etwa drei Meter Wassertiefe erreicht. Unter günstigen Bedingungen sind im Mai und Juni bis zu elf Meter möglich.

Bärenschützklamm seit Frühjahr fast ohne Wasser

Auch in der Bärenschützklamm bei Mixnitz bleibt das gewohnte Rauschen weitgehend aus. Gerhard Jantscher vom zuständigen Alpenverein schildert eine außergewöhnlich trockene Saison: "Das ist das erste Jahr, in dem es so heftig ist! Seit dem Frühjahr haben wir quasi kein Wasser, es ist extrem."

Besucher hätten sich bereits über das fehlende Wasser beschwert. Jantscher verweist auf den ausbleibenden Regen. Die Folgen reichen bis zur Versorgung von Hütten: In der Gegend müsse die Feuerwehr bereits Wasser anliefern. Bei einer Hütte weist ein Schild über dem Waschbecken darauf hin, dass wegen der Trockenheit kein Wasser verfügbar ist.

Auch beim Kesselfall fehlt das Wasser

In der Kesselfallklamm bei Semriach zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch dort ist es seit dem Frühjahr weitgehend trocken. Besonders für Kinder sei das schade, sagt Günther Steger vom Alpenverein Semriach. Sie dürften sonst an manchen Stellen plantschen.

Anders sieht es beim Themenweg Wilde Wasser in Schladming aus. Dort habe wiederholter Niederschlag die Lage bislang entschärft, berichtet Bürgermeister Hermann Trinker. Doch auch seine Gemeinde hofft auf mehr Regen.

Alpenverein fordert bewussteren Umgang

Jantscher appelliert angesichts der Lage an einen sparsameren Umgang mit Wasser. Viele höher gelegene Alpenvereinshütten in Österreich hätten wegen fehlender Wasserversorgung bereits schließen müssen. Alles per Hubschrauber anzuliefern, sei nicht möglich.

"Wasser ist ein wertvolles Gut", betont er. Den Hahn während des Einseifens oder Haarewaschens weiterlaufen zu lassen, sei angesichts versiegender Quellen keine Selbstverständlichkeit mehr. Seine Forderung: "Wir brauchen ein Umdenken!"