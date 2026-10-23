i Das Polizeiauto sicherte gerade eine Unfallstelle. Getty Images Unfall nach A9-Crash Pkw kracht in Polizeiauto – Mädchen (16) verletzt Heftiger Unfall auf der A9 bei Spielfeld! Ein Autofahrer (45) krachte in einen Streifenwagen. Seine Tochter (16) musste mit dem Heli ins Spital. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 06:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend (22. Oktober) auf der A9 Pyhrn Autobahn bei Spielfeld in der Südoststeiermark. Ein 45-jähriger Autofahrer krachte mit seinem Pkw in einen Streifenwagen, der gerade eine Unfallstelle absicherte. Der Lenker und seine 16-jährige Tochter wurden verletzt.

Polizeiauto mit Blaulicht abgesichert

Kurz vor 19 Uhr waren zwei Polizisten zu einem Unfall auf der A9 in Fahrtrichtung Slowenien gerufen worden. Ein beschädigter Pkw war auf dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand gekommen.

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Die Beamten stellten ihren Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht hinter dem Unfallfahrzeug ab und stiegen aus, um sich um die Unfallstelle zu kümmern.

Auto kracht in Streifenwagen

Plötzlich kam es zum nächsten Crash: Ein nachfolgender 45-jähriger Autofahrer krachte aus noch ungeklärter Ursache gegen das Heck des Polizeiautos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Streifenwagen nach vorne gegen den bereits beschädigten Pkw geschleudert.

Im auffahrenden Fahrzeug saß neben dem Lenker auch dessen 16-jährige Tochter. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Tochter (16) mit Rettungsheli ins Spital

Der 45-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht. Seine Tochter musste mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen werden.

Die beiden Polizisten hatten Glück im Unglück: Sie waren zum Zeitpunkt des Aufpralls bereits ausgestiegen und blieben unverletzt. Auch der 42-jährige Lenker des ersten Unfallfahrzeuges kam ohne Verletzungen davon.

Warum der 45-Jährige den mit Blaulicht abgesicherten Streifenwagen übersah, ist noch unklar.