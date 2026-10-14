i Der ÖAMTC rechnet mit Verkehrsbehinderungen durch "Fridays for Future". APA-Images / Weingartner-Foto (Archiv, Symbolbild) Staus und Sperren Groß-Demos legen mehrere Städte in Österreich lahm Am Freitag, 16. Oktober, droht in mehreren Städten Verkehrschaos: Wegen Klimademos von Fridays for Future warnt der ÖAMTC vor Staus und Sperren. Von André Wilding 14.10.2026, 09:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verkehrsteilnehmer müssen am Freitag, 16. Oktober, in mehreren österreichischen Städten mit Verkehrsbehinderungen aufgrund von Demonstrationen der Klimabewegung "Fridays for Future" rechnen.

Besonders betroffen sind laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen Wien und Graz. Hier ist mit Straßensperren und Staus auf wichtigen Hauptverbindungen zu rechnen.

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In Wien führt der Demonstrationszug vom Praterstern über die Praterstraße und die Ringstraße zum Heldenplatz. Entlang der Strecke wird es am Nachmittag zu erheblichen Verzögerungen kommen.

Fahrraddemo führt über die Pyhrn Autobahn

In Graz müssen sich Autofahrende am Freitagnachmittag auf eine vorübergehende Sperre der Pyhrn Autobahn (A9) einstellen. Nach derzeitigem Informationsstand ist der Startpunkt am Europaplatz.

Von dort aus geht es ab etwa 16:45 Uhr voraussichtlich über die Triester Straße in Fahrtrichtung Puntigam weiter auf die Pyhrn Autobahn (A9) bei Seiersberg Richtung Norden bis zum Verteilerkreis Graz-Webling. Die Demonstration endet am Mariahilferplatz.

Weitere Demonstrationen in den Landeshauptstädten

Auch in Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz und Klagenfurt sind Demonstrationen angekündigt.

Die Bilder des Tages i ?

Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die geplante Route zu informieren und betroffene Bereiche möglichst großräumig zu umfahren.