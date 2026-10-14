Groß-Demos legen mehrere Städte in Österreich lahm

Verkehrsteilnehmer müssen am Freitag, 16. Oktober, in mehreren österreichischen Städten mit Verkehrsbehinderungen aufgrund von Demonstrationen der Klimabewegung "Fridays for Future" rechnen.
Besonders betroffen sind laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen Wien und Graz. Hier ist mit Straßensperren und Staus auf wichtigen Hauptverbindungen zu rechnen.
In Wien führt der Demonstrationszug vom Praterstern über die Praterstraße und die Ringstraße zum Heldenplatz. Entlang der Strecke wird es am Nachmittag zu erheblichen Verzögerungen kommen.
In Graz müssen sich Autofahrende am Freitagnachmittag auf eine vorübergehende Sperre der Pyhrn Autobahn (A9) einstellen. Nach derzeitigem Informationsstand ist der Startpunkt am Europaplatz.
Von dort aus geht es ab etwa 16:45 Uhr voraussichtlich über die Triester Straße in Fahrtrichtung Puntigam weiter auf die Pyhrn Autobahn (A9) bei Seiersberg Richtung Norden bis zum Verteilerkreis Graz-Webling. Die Demonstration endet am Mariahilferplatz.
Auch in Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz und Klagenfurt sind Demonstrationen angekündigt.
Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die geplante Route zu informieren und betroffene Bereiche möglichst großräumig zu umfahren.