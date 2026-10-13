i Bei einem Skipasspreis von 81 Euro ergeben sich somit rund 16 Euro pro Stunde. istock (Symbolbild) Skipasspreise im Vergleich Skifahren kostet schon rund 16 Euro pro Stunde Der "Freizeitaktivitäten Preisvergleich 2027" stellt die Kosten unterschiedlicher Sport- und Freizeitangebote auf Stundenbasis gegenüber. Die Details. Von André Wilding 13.10.2026, 09:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Diskussion über steigende Skipasspreise begleitet auch den Start in die Wintersaison 2026/27. Tageskarten von über 80 Euro sorgen dabei regelmäßig für Schlagzeilen. Eine aktuelle Auswertung der Prodinger Tourismusberatung zeigt jedoch: Betrachtet man nicht nur den Tagespreis, sondern die tatsächliche Nutzungsdauer, relativiert sich das Bild deutlich.

Der "Freizeitaktivitäten Preisvergleich 2027" stellt die Kosten unterschiedlicher Sport- und Freizeitangebote auf Stundenbasis gegenüber. Für einen Skitag werden dabei durchschnittlich fünf Stunden aktive Nutzung angesetzt. Bei einem Skipasspreis von 81 Euro ergeben sich somit rund 16 Euro pro Stunde.

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Zum Vergleich: Eine Stunde Bowling kostet laut Erhebung rund 25 Euro, Golf rund 31 Euro, Reiten etwa 50 Euro und eine Therme rund 15 Euro pro Stunde. Klettern liegt je nach Angebot bei rund 6 bis 14 Euro, Rodeln mit Bergfahrt bei rund 18 Euro pro Stunde.

"Natürlich sind 80 Euro ein hoher Betrag"

Auch bei aktuellen Tageskartenpreise in manchen Skigebieten von über 80 Euro liegt der rechnerische Preis bei fünf Stunden Pistennutzung bei unter 20 Euro pro Stunde.

Der hohe absolute Tagespreis ist damit nur bedingt mit dem Preis kürzerer Freizeitaktivitäten vergleichbar. Entscheidend ist auch, über welchen Zeitraum ein Angebot genutzt werden kann. Während manche Freizeitaktivitäten auf ein bis drei Stunden ausgelegt sind, ermöglicht ein Skipass über weite Teile des Tages Zugang zu einem gesamten Skigebiet.

Im Freizeitvergleich liegt Skifahren mit rund 16 Euro pro Stunde im Mittelfeld und teilweise deutlich unter anderen Sport- und Freizeitangeboten Prodinger Tourismusberatung

"Natürlich sind 80 Euro und mehr für eine Tageskarte auf den ersten Blick ein hoher Betrag. Für eine sachliche Diskussion sollte allerdings auch berücksichtigt werden, wie viele Stunden Erlebnis, Infrastruktur und Leistung dafür zur Verfügung stehen. Im Vergleich mit anderen Freizeitaktivitäten ist Skifahren auf Stundenbasis keineswegs außergewöhnlich teuer", so Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung.

Kurze Wintersaison

Hinzu kommt, dass hinter dem Skipass eine besonders kapital- und personalintensive Infrastruktur steht: Seilbahnen und Lifte, Beschneiung, Pistenpräparierung, Sicherheit, Energie, Personal und laufende Investitionen müssen über eine vergleichsweise kurze Wintersaison finanziert werden.

Die Bilder des Tages i ?

Der absolute Preis einer Tageskarte steigt – der Blick auf den Preis pro Erlebnisstunde zeichnet jedoch ein differenzierteres Bild. Im Freizeitvergleich liegt Skifahren mit rund 16 Euro pro Stunde im Mittelfeld und teilweise deutlich unter anderen Sport- und Freizeitangeboten.