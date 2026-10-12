i Der Start ins Jahr 2027 bietet eine günstige Gelegenheit für eine längere Auszeit. istock (Symbolbild) Kalender-Ärger Österreicher verlieren 2027 mehrere Feiertage Schlechte Nachrichten für Österreichs Arbeitnehmer: 2027 fallen gleich 4 gesetzliche Feiertage auf ein Wochenende. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Von André Wilding 12.10.2026, 20:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer schon jetzt seinen Urlaub für 2027 plant, sollte einen genauen Blick auf den Kalender werfen. Denn das kommende Jahr hat für Österreichs Arbeitnehmer eine unangenehme Überraschung parat: Gleich vier der 13 gesetzlichen Feiertage fallen auf einen Samstag oder Sonntag. Damit gehen mehrere Möglichkeiten für zusätzliche freie Tage verloren.

Besonders bitter wird es ausgerechnet zu Weihnachten. Aber auch im Frühjahr und Sommer macht der Kalender vielen Österreichern einen Strich durch die Rechnung.

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Diese vier Feiertage fallen aufs Wochenende

Gleich viermal haben Arbeitnehmer 2027 Pech.

Betroffen sind folgende Feiertage: 1. Mai (Staatsfeiertag): Samstag

(Staatsfeiertag): Samstag 15. August (Mariä Himmelfahrt): Sonntag

(Mariä Himmelfahrt): Sonntag 25. Dezember (Christtag): Samstag

(Christtag): Samstag 26. Dezember (Stefanitag): Sonntag

Vor allem das Weihnachtsfest fällt damit für viele Beschäftigte ungünstig aus. Sowohl der Christtag als auch der Stefanitag liegen auf einem Wochenende. Zusätzliche freie Werktage gibt es dadurch nicht.

Auch der Staatsfeiertag im Mai und Mariä Himmelfahrt im August bringen keine zusätzlichen freien Tage unter der Woche.

Gute Nachrichten zum Jahresbeginn

Ganz so schlecht sieht es allerdings nicht aus. Der Start ins Jahr 2027 bietet eine günstige Gelegenheit für eine längere Auszeit.

Neujahr fällt auf einen Freitag, die Heiligen Drei Könige werden am Mittwoch (6. Jänner) gefeiert. Wer seine Urlaubstage geschickt einsetzt, kann sich damit gleich zu Jahresbeginn eine längere Pause sichern.

Auch im Herbst gibt es eine günstige Konstellation. Der Nationalfeiertag am 26. Oktober fällt auf einen Dienstag und markiert den Beginn der Herbstferien. Diese enden mit Allerheiligen am Montag (1. November).

Ostern kommt 2027 besonders früh

Auch beim Osterfest gibt es im kommenden Jahr eine Besonderheit. Der Ostersonntag fällt bereits auf den 28. März, der Ostermontag auf den 29. März.

Damit liegt das verlängerte Osterwochenende zwischen Samstag, 27. März, und Montag, 29. März. Die österreichweit einheitlichen Osterferien finden bereits davor statt.

Für die heimischen Skigebiete könnte der frühe Termin von Vorteil sein. Ende März besteht in höheren Lagen noch die Möglichkeit auf winterliche Bedingungen.

Darum verschiebt sich Ostern jedes Jahr

Dass Ostern einmal im März und ein anderes Mal erst im April gefeiert wird, hängt mit dem Mondkalender zusammen.

Der Ostersonntag wird nach einer kirchlichen Berechnungsmethode auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gelegt. Als Frühlingsbeginn gilt dabei der 21. März.

Deshalb kann Ostern frühestens am 22. März und spätestens am 25. April stattfinden.

Vom Ostertermin hängen auch weitere gesetzliche Feiertage ab. Christi Himmelfahrt wird 40 Tage nach Ostersonntag gefeiert, der Pfingstmontag folgt 50 Tage und Fronleichnam 60 Tage danach.

Mit Urlaubstagen mehr Freizeit herausholen

Trotz der vier ungünstig gelegenen Feiertage gibt es 2027 einige Möglichkeiten, mit wenigen Urlaubstagen längere Freizeitblöcke zu schaffen. Besonders rund um den Jahreswechsel, den Nationalfeiertag und Allerheiligen lohnt sich eine frühzeitige Planung.

Die Bilder des Tages i ?

Vier Feiertage fallen 2027 zwar aufs Wochenende, doch wer seinen Urlaub geschickt einteilt, kann sich trotzdem mehrere längere Auszeiten sichern.