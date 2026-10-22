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Eine E-Bike-Lenkerin kollidierte mit einer Fußgängerin (71). Diese musste bewusstlos ins Spital geflogen werden. (Symbolbild)
Eine E-Bike-Lenkerin kollidierte mit einer Fußgängerin (71). Diese musste bewusstlos ins Spital geflogen werden. (Symbolbild)
IMAGO/Daniel Scharinger
Fußgängerin erfasst

E-Bike-Unfall! Frau (71) muss auf Intensivstation

Schwerer Unfall in Bärnbach! Eine E-Bike-Lenkerin kollidierte mit einer Fußgängerin (71). Diese musste bewusstlos ins Spital geflogen werden.
Von Newsdesk Heute
22.10.2026, 17:45
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Eine 71-jährige Fußgängerin hat am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Bärnbach (Bezirk Voitsberg) das Bewusstsein verloren. Die Frau war mit einer E-Bike-Lenkerin (60) zusammengestoßen und dabei schwer am Kopf verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Dr.-Niederdorfer-Straße (L347). Die beiden Frauen, die aus dem Bezirk Voitsberg stammen, kollidierten frontal und stürzten zu Boden.

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71-Jährige auf Intensivstation

Während die 60-jährige Radfahrerin ansprechbar blieb und Verletzungen unbestimmten Grades davontrug, wurde die 71-Jährige bewusstlos. Das Rote Kreuz und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung.

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Aufgrund des Verdachts auf schwere Kopfverletzungen wurde die Pensionistin mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 12" ins LKH Graz geflogen. Dort wird sie intensivmedizinisch betreut.

Die verletzte E-Bike-Lenkerin wurde vom Grünen Kreuz ins UKH Graz eingeliefert. Während der Bergungsarbeiten musste der Verkehr im Unfallbereich abwechselnd angehalten werden.

red, 22.10.2026, 17:45
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