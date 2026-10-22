i Eine E-Bike-Lenkerin kollidierte mit einer Fußgängerin (71). Diese musste bewusstlos ins Spital geflogen werden. (Symbolbild) IMAGO/Daniel Scharinger Fußgängerin erfasst E-Bike-Unfall! Frau (71) muss auf Intensivstation Schwerer Unfall in Bärnbach! Eine E-Bike-Lenkerin kollidierte mit einer Fußgängerin (71). Diese musste bewusstlos ins Spital geflogen werden. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 71-jährige Fußgängerin hat am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Bärnbach (Bezirk Voitsberg) das Bewusstsein verloren. Die Frau war mit einer E-Bike-Lenkerin (60) zusammengestoßen und dabei schwer am Kopf verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Dr.-Niederdorfer-Straße (L347). Die beiden Frauen, die aus dem Bezirk Voitsberg stammen, kollidierten frontal und stürzten zu Boden.

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71-Jährige auf Intensivstation

Während die 60-jährige Radfahrerin ansprechbar blieb und Verletzungen unbestimmten Grades davontrug, wurde die 71-Jährige bewusstlos. Das Rote Kreuz und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung.

Aufgrund des Verdachts auf schwere Kopfverletzungen wurde die Pensionistin mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 12" ins LKH Graz geflogen. Dort wird sie intensivmedizinisch betreut.

Die verletzte E-Bike-Lenkerin wurde vom Grünen Kreuz ins UKH Graz eingeliefert. Während der Bergungsarbeiten musste der Verkehr im Unfallbereich abwechselnd angehalten werden.