Tödlicher Crash! 83-Jähriger in Auto eingeklemmt

Für einen 83-jährigen Autofahrer endete eine Fahrt auf der B78 im steirischen Murtal am Mittwoch tödlich. Der Pensionist krachte mit seinem Wagen frontal gegen einen Sattelzug und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Der Mann war gegen 13 Uhr bei Obdach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache offenbar auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Lkw, an dessen Steuer ein 51-jähriger Slowake saß.
Durch die Wucht des Aufpralls dürfte der 83-Jährige in seinem Auto eingeklemmt worden sein. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, es konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Der Leichnam wurde mittlerweile freigegeben.
Nach dem tödlichen Unfall musste die B78 für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren Obdach und Weißkirchen rückten mit insgesamt 26 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus.