Startseite Österreich Steiermark
Ein 25-Jähriger wurde in der Steiermark auf dem Heimweg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. In seiner Heimatgemeinde herrscht große Trauer. (Symbolbild)
Ein 25-Jähriger wurde in der Steiermark auf dem Heimweg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. In seiner Heimatgemeinde herrscht große Trauer. (Symbolbild)
istock
Von Auto erfasst

Weil kein Bus mehr fuhr – 25-Jähriger tödlich verletzt

Ein 25-Jähriger wurde in der Steiermark auf dem Heimweg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. In seiner Heimatgemeinde herrscht große Trauer.
Von Newsdesk Heute
21.10.2026, 15:54
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein tragischer Unfall erschüttert die steirische Gemeinde St. Stefan ob Stainz. Ein 25-Jähriger wurde am Samstagabend auf dem Heimweg von einem Auto erfasst. Am Montag erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Nun werden weitere Details zu dem Unglück bekannt, über die die "Krone" berichtet.

Drei Tage nach schwerem Unfall – Mann (25) ist tot

Der junge Mann arbeitete als Verkäufer in Graz und pendelte mit dem Bus. Nach seiner Schicht am Samstag fuhr er zurück nach Stainz. Von dort dürfte es laut ersten Ermittlungen keine Busverbindung mehr in seinen Heimatort gegeben haben. Deshalb machte sich der 25-Jährige offenbar zu Fuß auf den Weg zu seinen Eltern, bei denen er wohnte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Autofahrerin hörte plötzlich einen Knall

Gegen 19.30 Uhr fuhr eine 21-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg auf der L314 bei Lemsitz. Die Straße verläuft dort gerade, ist nicht beleuchtet und es gilt Tempo 100. In der Dunkelheit dürfte die Lenkerin den Fußgänger übersehen haben. Sie bemerkte lediglich einen "Pumperer", den sie zunächst nicht zuordnen konnte.

Die Frau stoppte sofort und fand den 25-Jährigen bewusstlos am Straßenrand. Durch den Aufprall war er in den Graben geschleudert worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins LKH Graz, wo er zwei Tage später verstarb.

Große Trauer um 25-Jährigen

Der Verstorbene war der Sohn eines örtlichen ÖVP-Gemeinderats. Auch Bürgermeister Stephan Oswald (ÖVP) war mit seinen Feuerwehrkollegen an der Unfallstelle im Einsatz. "Leider konnte man dem jungen Mann aber nicht mehr helfen. Er wurde zwar noch ins LKH nach Graz geflogen, ist dort aber am Montag verstorben", erzählt er der "Steirerkrone".

Auch interessant

Radfahrer stirbt bei Crash – Fußball-Profi am Steuer
Ministerium hat jetzt traurige Nachricht für Bürger
19-Jähriger kracht nach Überholmanöver in Haus – tot

In der rund 3.600 Einwohner zählenden Gemeinde herrscht tiefe Betroffenheit. Oswald sprach den Eltern sein Beileid aus. "Im Ort herrschen Schock und Trauer", sagt er. "Es ist einfach furchtbar, alle fühlen mit den beiden mit."

red, 21.10.2026, 15:54
Mehr zum Thema
Sankt Stefan ob Stainz Verkehrsunfall Steiermark Stainz

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote