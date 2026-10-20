i Ein 25-Jähriger wurde am Samstagabend in der Steiermark von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild) istock Traurige Gewissheit Drei Tage nach schwerem Unfall – Mann (25) ist tot Ein 25-Jähriger wurde am Samstagabend in der Steiermark von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Drei Tage später starb er im Krankenhaus. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 17:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Nachrichten nach einem schweren Verkehrsunfall in der Steiermark: Ein 25-Jähriger, der am Samstagabend (17. Oktober) von einem Auto angefahren worden war, hat den Zusammenstoß nicht überlebt. Wie das Krankenhaus am Dienstag bekannt gab, ist der junge Mann seinen schweren Verletzungen erlegen.

25-Jähriger in Straßengraben geschleudert

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Samstagabend. Eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Deutschlandsberg erfasste mit ihrem Wagen den Fußgänger. Der Aufprall war derart heftig, dass der Mann in den Straßengraben geschleudert wurde. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen.

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Die Lenkerin erklärte später, zunächst angenommen zu haben, einen Gegenstand auf der Fahrbahn getroffen zu haben. Erst danach bemerkte sie, dass es sich um eine Person gehandelt hatte. Sie hielt sofort an und verständigte die Rettungskräfte.

Der schwer verletzte 25-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er am Dienstag, drei Tage nach dem Unfall, seinen Verletzungen.