Polizei warnt jetzt alle Menschen in Österreich

Mit einer Warnung an die Bevölkerung wendet sich die Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag an die heimische Bevölkerung. "Die Polizei konnte in den vergangenen Monaten durch die Festnahme zahlreicher internationaler Tätergruppen einen bedeutenden Schlag gegen die organisierte Kriminalität führen", heißt es darin. Trotz dieser Erfolge zeigen die Ermittlungen, dass Einbrecherbanden – primär aus dem südamerikanischen Raum – immer professioneller und flexibler agieren.
Um diese Serie nachhaltig zu stoppen, stehe nun die Prävention und die aktive Mithilfe der Bevölkerung im Vordergrund, so die Polizei.
Die Polizei hat nun einen dringenden Appell an die Bevölkerung: "Da die kriminellen Gruppierungen schnell nachrücken, ist eine erhöhte Wachsamkeit unerlässlich. Jeder Hinweis kann das entscheidende Puzzleteil für weitere Festnahmen sein", nimmt die Exekutive auch die Bevölkerung in die Pflicht.
Die Polizei betont abschließend, dass die bisherige Ermittlungsstrategie greift, die Sicherheit jedoch nur durch das Zusammenspiel von polizeilicher Arbeit und bürgerlicher Aufmerksamkeit langfristig gewährleistet werden kann.