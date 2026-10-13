i Klebefäden an der Haustür sind ein bekannter Einbrecher-Trick. Wer sie sieht, soll die Polizei verständigen. Polizei Hamburg Einbrecher-Trick Kleiner Faden an der Tür? Polizei schlägt Alarm Ein unscheinbarer Klebefaden an der Haustür kann auf Einbrecher hindeuten. Die Polizei warnt vor einer Masche, mit der Wohnungen ausgespäht werden. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 18:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein dünner Faden zwischen Haustür und Türrahmen wirkt auf den ersten Blick harmlos. Doch dahinter könnte ein gefährlicher Trick stecken. Die Polizei warnt aktuell vor einer Methode, mit der Einbrecher herausfinden wollen, ob Wohnungen oder Häuser längere Zeit leer stehen. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist erhöhte Aufmerksamkeit gefragt.

Die Polizei Hamburg macht aktuell auf sogenannte Abwesenheitskontrollen aufmerksam. Dabei werden unscheinbare Gegenstände an Eingangstüren angebracht, die verraten sollen, ob jemand zu Hause ist.

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So funktioniert der Klebefaden-Trick

Die Masche ist ebenso simpel wie unauffällig. Kriminelle befestigen einen dünnen Klebefaden zwischen Türblatt und Türrahmen. Dieser ist oft so unscheinbar, dass Bewohner ihn gar nicht bemerken oder für Schmutz halten.

Wird die Tür geöffnet, reißt der Faden oder löst sich. Für die Täter ist das ein Hinweis darauf, dass die Wohnung regelmäßig betreten oder verlassen wird.

Bleibt der Faden hingegen mehrere Tage unbeschädigt, könnte das bedeuten, dass niemand zu Hause ist. Die Kriminellen nutzen solche Beobachtungen, um mögliche Einbruchsziele auszuwählen.

Auch Plastikschnipsel können Warnzeichen sein

Dabei kommen nicht nur Klebefäden zum Einsatz. Die Polizei kennt auch ähnliche Methoden mit kleinen Folienstücken, Plastikstreifen oder Zetteln. Diese werden unauffällig zwischen Tür und Rahmen gesteckt. Beim Öffnen fallen sie herunter oder verändern ihre Position.

Bleiben sie hingegen über längere Zeit unverändert, kann das für die Täter ein Hinweis auf eine leer stehende Wohnung sein. Die Polizei spricht dabei von einer Weiterentwicklung des sogenannten Klebefolientricks.

Auf diese weiteren Zeichen achten Einbrecher

Auch rund um den Hauseingang können Kriminelle versuchen, die Abwesenheit von Bewohnern festzustellen. So werden beispielsweise kleine Steine, Stöckchen oder andere Gegenstände auf Eingangsstufen platziert. Werden diese nicht weggeräumt, könnte das aus Sicht der Täter auf eine längere Abwesenheit hindeuten.

Ein überfüllter Briefkasten kann ebenfalls verraten, dass Bewohner möglicherweise verreist sind. Auch dauerhaft leere Mülltonnen können für potenzielle Einbrecher interessant sein. Allerdings bedeutet nicht jeder ungewöhnliche Gegenstand vor der Tür automatisch, dass Einbrecher am Werk waren.

Polizei rät: Verdächtige Spuren melden

Wer einen ungewöhnlichen Faden, Plastikstreifen oder andere verdächtige Veränderungen an der Haustür bemerkt, sollte aufmerksam werden.

Die Polizei empfiehlt, solche Auffälligkeiten zu dokumentieren und zu melden. Besonders wenn der Verdacht besteht, dass jemand gezielt eine Wohnung ausgespäht hat, ist eine Verständigung der Polizei sinnvoll.

Auch verdächtige Personen, die sich wiederholt an Haustüren zu schaffen machen, sollten gemeldet werden.

Diese Maßnahmen schützen vor Einbrechern

Neben erhöhter Aufmerksamkeit empfiehlt die Polizei einige grundlegende Sicherheitsmaßnahmen. Haustüren sollten beim Verlassen der Wohnung immer vollständig versperrt und nicht nur zugezogen werden. Das gilt auch bei kurzer Abwesenheit.

Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren sollten beim Verlassen des Hauses geschlossen werden. Auch nachts ist darauf zu achten, dass mögliche Einstiegsstellen gesichert sind. Ersatzschlüssel gehören keinesfalls unter die Fußmatte, in Blumentöpfe oder an andere leicht zugängliche Verstecke im Außenbereich.

Geht ein Schlüssel verloren, kann ein rascher Austausch des Schlosses notwendig sein. Besonders wichtig ist das, wenn sich anhand des Schlüsselbundes die Wohnadresse ermitteln lässt.

Die Warnung der Hamburger Polizei macht deutlich: Schon ein winziger, kaum sichtbarer Faden kann Teil einer gezielten Vorbereitung auf einen Einbruch sein. Ein genauer Blick auf die eigene Haustür kann deshalb sinnvoll sein.