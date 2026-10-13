i Fans des klassischen McRIbs müssen sich demnächst umgewöhnen. IMAGO/Zoonar Nach 37 Jahren McDonald's Deutschland streicht Schweinefleisch-Burger Burger-Schock in Deutschland! McDonald's nimmt den beliebten McRib nach 37 Jahren aus dem Sortiment. Am 27. Oktober ist endgültig Schluss. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Fast-Food-Fans ist es eine bittere Nachricht: McDonald's verabschiedet sich in Deutschland von einem echten Klassiker. Nach 37 Jahren verschwindet der McRib aus dem fixen Sortiment. Das überraschende Aus verkündete der Burger-Riese laut "Bild" in einem Newsletter an seine Kunden.

Wer noch einmal in den Kult-Burger beißen möchte, muss sich beeilen. Am 27. Oktober 2026 wird der McRib zum letzten Mal regulär in deutschen McDonald's-Filialen angeboten.

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Kult-Burger seit 1989 im Sortiment

Seit 1989 gehört der McRib in Deutschland fix zur Speisekarte. Der Burger mit Schweinefleisch-Patty, Zwiebeln, Gurken und rauchiger BBQ-Sauce entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einem echten Liebling der Kunden.

Besonders bemerkenswert: Während der McRib in den meisten anderen Ländern bereits 2006 aus dem Standardsortiment verschwand, blieb er in Deutschland und Luxemburg dauerhaft erhältlich. Grund dafür war die anhaltend hohe Nachfrage.

Mit 470 Kalorien zählt der McRib zwar nicht zu den leichtesten Burgern, dafür aber zu den bekanntesten Produkten der Fast-Food-Kette.

McDonald's bringt neuen McRib

Ganz ohne Ersatz müssen die deutschen Kunden allerdings nicht auskommen – zumindest vorerst. McDonald's bringt mit dem "McRib Sweet Heat" eine neue Variante auf den Markt. Statt der klassischen BBQ-Sauce setzt der Nachfolger auf eine feurig-süße Chilisauce.

Einen Haken gibt es allerdings: Der neue Burger wird nur für begrenzte Zeit angeboten. Einen dauerhaften Ersatz für den McRib gibt es damit nicht. Warum McDonald's den beliebten Klassiker nach 37 Jahren aus dem Programm nimmt, ist unklar. Das Unternehmen nannte keine konkreten Gründe für die Entscheidung.

Gibt es ein Wiedersehen?

Für eingefleischte McRib-Fans bleibt zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer. In zahlreichen Ländern feierte der Burger nach seinem ursprünglichen Aus immer wieder ein zeitlich begrenztes Comeback.

Ob das auch in Deutschland passieren wird, ist derzeit offen. Fest steht: Nach dem 27. Oktober ist der McRib dort vorerst Geschichte.