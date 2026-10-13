i 350 Dollar Eintritt für eine Hochzeit? Eine Braut soll von allen Gästen eine saftige Gebühr verlangt haben. (Symbolbild) KI-generiert (Symbolbild) (KI-generiert) Kosten aus dem Ruder gelaufen Braut verlangt 350 Dollar "Hochzeitsgebühr" von Gästen Eine US-Amerikanerin soll 350 Dollar für die Hochzeit ihrer besten Freundin zahlen. Die ungewöhnliche Forderung sorgt im Netz für Wirbel. Von Nick Wolfinger 13.10.2026, 15:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Hochzeit der besten Freundin sollte eigentlich ein Grund zur Freude sein. Doch für die US-Amerikanerin Hunter wurde die Einladung zum Ärgernis.

Denn kurz nachdem sie zugesagt hatte, flatterte eine Zahlungsaufforderung über 350 Dollar (rund 300 Euro) herein. Absenderin war ausgerechnet die Braut selbst!

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"Hatte schon Hotel gebucht"

Zunächst glaubte Hunter an ein Versehen und fragte bei ihrer Freundin nach. Doch die stellte klar: "Das ist deine Hochzeitsgebühr." Mit dem Geld sollten unter anderem das Essen, die Dekoration, die Räumlichkeiten und die Band finanziert werden. Die Zahlungsaufforderung ging an alle Eingeladenen.

Besonders ärgerlich: Hunter hatte für die Hochzeit bereits tief in die Tasche gegriffen. "Ich habe meine Schuhe schon gekauft. Ich bezahle Haare und Make-up. Ich habe frei genommen und ein Hotel gebucht", erzählt sie in einem TikTok-Video.

"Kosten aus dem Ruder gelaufen"

Die Braut rechtfertigte ihre Forderung damit, dass die Kosten für die Feier aus dem Ruder laufen würden. Jeder Gast solle deshalb einen Beitrag leisten. Als Hunter die Höhe der Gebühr kritisierte, bekam sie eine knallharte Antwort: "Du entscheidest dich doch dafür, teilzunehmen."

Für die junge Frau war das völlig unverständlich. "Du hast die Leute eingeladen und verlangst jetzt 350 Dollar von ihnen?", ärgerte sie sich.

Braut macht ungewöhnlichen Vorschlag

Um den Streit zu entschärfen, bot die Braut schließlich einen Kompromiss an. Hunter könne auf ein Hochzeitsgeschenk verzichten und die 350 Dollar einfach als Geschenk betrachten.

Doch auch davon wollte die Amerikanerin nichts wissen. Sie zog die Konsequenzen und sagte ihre Teilnahme an der Hochzeit ab.

Meinungen gehen auseinander

Im Netz ging der Fall rasch viral. Hunters TikTok-Video wurde schon kurz nach der Veröffentlichung mehr als eine Million Mal angesehen, dazu kamen tausende Kommentare. Viele User reagierten entsetzt. "Beste Freundschaft kommt nicht mit Gebühren", schrieb einer. Andere fanden, wer heiratet, solle nur so groß feiern, wie es das eigene Budget zulässt.

Hunter selbst stimmte diesem Vorwurf in den Kommentaren zu. Ihrer Meinung nach wollten heute viele Leute mit anderen mithalten und planten Feiern, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Nicht alle sahen das so streng. Einige fanden, für die beste Freundin könne man 350 Dollar schon zahlen.

Die Bilder des Tages i ?

Ob weitere Hochzeitsgäste die geforderten 350 Dollar bezahlt haben, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Für Hunter ist die Hochzeit ihrer besten Freundin jedenfalls gestrichen.