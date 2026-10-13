i Der Vorfall ereignete sich in einer "Quantas"-Maschine. iStock Befall in Maschine Bettwanzen-Alarm! Airline muss Flugzeug stoppen Ekel-Vorfall bei Qantas! Fluggäste wurden während eines Langstreckenflugs von Bettwanzen gebissen. Die Maschine musste aus dem Verkehr gezogen werden. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 15:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ekel-Alarm in 10.000 Metern Höhe! Auf einem Langstreckenflug der australischen Fluggesellschaft Qantas von Perth nach Rom haben sich ungebetene Gäste breitgemacht. Mehrere Passagiere klagten darüber, während des Flugs von Insekten gestochen worden zu sein. Der Grund: Bettwanzen hatten sich offenbar im vorderen Bereich der Economy-Class eingenistet.

Wie ntv berichtet, wurde der Befall am Freitag an Bord einer Boeing 787 Dreamliner entdeckt. Für die Fluggesellschaft hatte das unangenehme Folgen.

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Bettwanzen legen Flugzeug lahm

Eigentlich hätte die Maschine am Samstag von Rom aus wieder nach Perth zurückfliegen sollen. Doch daraus wurde nichts. Nach der Landung in der italienischen Hauptstadt wurde das Flugzeug zur gründlichen Reinigung aus dem Verkehr gezogen. Der geplante Rückflug musste gestrichen werden.

Qantas entschuldigte sich bei den betroffenen Passagieren für die Unannehmlichkeiten. Die Reisenden wurden in Hotels untergebracht und innerhalb von 48 Stunden auf andere Flüge umgebucht.

Die Airline betonte, dass ihre Flugzeugkabinen regelmäßig nach hohen Standards gereinigt und alle 50 Tage mit Desinfektionsmitteln behandelt werden.

So kamen die Krabbeltiere an Bord

Doch wie gelangen Bettwanzen überhaupt in ein Flugzeug? Laut der australischen Parasitologin Michelle Power von der Macquarie University in Sydney werden die Tiere häufig unbemerkt über Kleidung oder Gepäck eingeschleppt.

Besonders nach Aufenthalten in befallenen Hotels können sich die kleinen Blutsauger in Koffern verstecken und so um die halbe Welt reisen.

Für Menschen sind Bettwanzen in der Regel nicht gefährlich. Ihre Bisse können allerdings starken Juckreiz verursachen. Besonders unangenehm: Die Tiere sind äußerst hartnäckig und können lange Zeit ohne Nahrung überleben.

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Auch Züge und andere Airlines betroffen

Der Vorfall bei Qantas ist kein Einzelfall. Erst vor zwei Wochen mussten in England mehrere Zugverbindungen gestrichen werden, nachdem Lokführer Bettwanzen in den Führerständen entdeckt hatten.

Auch bei Turkish Airlines sorgten Berichte über Bettwanzen an Bord bereits für Aufsehen. Passagiere warfen der Fluggesellschaft damals vor, nicht ausreichend gegen den Befall vorzugehen.

Wer Bettwanzen in der eigenen Kleidung vermutet, sollte betroffene Textilien bei mindestens 60 Grad waschen. Alternativ können sie mehrere Tage lang tiefgefroren werden, wobei die erforderliche Dauer von der Temperatur abhängt.