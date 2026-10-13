i L'Osteria Gründer Klaus Rader kam bei einem schweren Unfall ums Leben. Instagram Dreiste Aktion am Unfallort Porsche-Wrack von totem L’Osteria-Gründer geplündert Nach dem tödlichen Rallye-Unfall von L’Osteria-Gründer Klaus Rader auf Mallorca verschwinden plötzlich Wrackteile. Ein Tourist wurde dabei beobachtet. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 17:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An der Unfallstelle, an der L’Osteria-Gründer Klaus Rader auf Mallorca sein Leben verlor, fehlen plötzlich mehrere Fahrzeugteile. Offenbar haben Unbekannte Trümmer seines zerstörten Porsches mitgenommen. Ein deutscher Urlauber wurde dabei sogar beobachtet.

Der Gastronom war bei einer Rallye mit einem Porsche 911 GT3 RS tödlich verunglückt. Seine schwer verletzte Copilotin konnte gerettet werden und ist inzwischen auf dem Weg der Besserung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bilder des Tages i ?

Urlauber steckt Wrackteil ein

Wie die "Bild" berichtet, wurde das Autowrack nach dem Unglück abtransportiert. Zurück blieben zahlreiche Splitter und Karosserieteile. Abgesperrt war die Unfallstelle nicht.

Ein Reporter sah dort einen deutschen Touristen, der ein Metallstück vom Straßenrand aufhob und einsteckte. Der Mann erklärte: "Ich habe in der Presse vom Unfall gelesen." Zurückgelegt habe er das Teil nicht.

Auch Seitenscheibe verschwunden

Mittlerweile fehlen weitere Überreste des Sportwagens. Darunter befinden sich ein Außenspiegel und eine zerbrochene Seitenscheibe mit dem Aufkleber "550 Challenge Mallorca".

Rader hatte L’Osteria 1999 gemeinsam mit Friedemann Findeis gegründet. Aus dem ersten Restaurant in Nürnberg entwickelte sich eine Kette mit Standorten in mehreren Ländern, darunter auch Österreich und die Schweiz.