i Austropop-Ikone Stefanie Werger mit ihrem Karl-Heinz im Wiener Metropol, 2023. IMAGO/K.Piles "So sehr lieb’ ich dich" Stefanie Werger besingt ihre große Liebe Nach ihrem gesundheitsbedingten Abschied von der Bühne meldet sich Stefanie Werger mit "So sehr lieb’ ich dich" auch wieder musikalisch zurück. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 16:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit mehr als vier Jahrzehnten gehört Stefanie Werger ("Stoak wie a Felsn", "Sehnsucht nach Florenz", "Flamenco Tourisco") zu den bekanntesten Stimmen des Austropop.

Mit ihren Liedern, Büchern, Kabarettprogrammen und zahlreichen Konzerten prägte sie die heimische Kulturlandschaft. Auch mit 75 Jahren bleibt die vielfach ausgezeichnete Steirerin kreativ.

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"Gesundheitlich hab ich ein wenig zu kämpfen, mein ganzes Gebein im Rücken ist morsch, aber das Hirn ist noch in Ordnung", erklärt die Sängerin im "Heute"-Interview.

Statt sich an kurzfristigen Trends zu orientieren, schreibt sie über Themen, die sie selbst beschäfen. Viele ihrer Songs werden deshalb bis heute gehört. "Ich hab viele Langzeithits gehabt, aber ich hab auch Lieder gehabt, die heute untergegangen sind. Man kann nicht nur Hits schreiben."

Die Austropop-Legende Stefanie Werger zog sich im Oktober 2022 von der Live-Bühne zurück. IMAGO/K.Piles

Persönlicher Song für Ehemann Karl-Heinz

Nachdem sie sich aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne zurückziehen musste, arbeitete Werger weiter an neuen Texten und musikalischen Ideen. Soeben ist ihr neues Lied "So sehr lieb’ ich dich" erschienen. "Das kennt man von mir ja, die Balladen", schmunzelt die 75-Jährige. Produziert wurde der Song von Christian Kolonovits.

"So sehr lieb’ ich dich" ist ihrem Ehemann Karl-Heinz gewidmet, mit dem die Sängerin seit 20 Jahren verheiratet ist und in Graz lebt.

Der gelernte Masseur begleitete sie über all die Jahre hinweg auch abseits des Rampenlichts und unterstützt sie intensiv, insbesondere da Werger in den letzten Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen (wie schweren Rückenproblemen, die 2021/2022 auch zu ihrem Bühnenabschied führten) zu kämpfen hatte.