i Die Vorfälle ereigneten sich am Resowi-Zentrum der Uni Graz. Raggautz Ärger am Campus Wegen Vandalen – Uni sperrt jeden Tag 41 Toiletten Immer wieder bot sich an der Uni Graz ein grausliches Bild. Auch die Polizei wurde eingeschaltet: ohne Erfolg. Nun zieht die Universität Konsequenzen. Von Österreich Heute 19.10.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Völlig verdreckte Toiletten, weitere Vandalenakte – sogar die Polizei musste anrücken: An der Uni Graz sorgten mysteriöse Vorfälle über den Sommer für Ärger. Die Verantwortlichen vermuteten, dass sich Unbekannte über Nacht im Gebäude der Resowi (Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften) einsperren ließen. Jetzt greift die Uni zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und sperrt 41 WC-Gruppen über Nacht ab.

Sogar Polizei musste einschreiten

Dazu gekommen ist es, weil sich die Situation immer weiter zugespitzt hat. Doch die Polizei konnte keine Verdächtigen ausforschen. Auch verstärkte Kontrollgänge durch den Sicherheitsdienst brachten keine Besserung.

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"Daher hat die Universitätsleitung entschieden, die öffentlichen Toilettenanlagen im Resowi-Zentrum künftig auch separat während der nächtlichen Schließzeit zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr in der Früh zu sperren", erklärt Gerlinde Tuscher von der Pressestelle der Uni Graz gegenüber der "Kleinen Zeitung".

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41 Toiletten müssen täglich aufgesperrt werden

Seit dem 6. Oktober gilt die neue Regelung. Jeden Abend müssen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes insgesamt 41 WC-Gruppen einzeln absperren und am nächsten Morgen wieder öffnen. Der Aufwand scheint sich zu lohnen: Seit Einführung der Maßnahme sind die Verschmutzungen nicht mehr aufgetreten.