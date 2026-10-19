Wegen Vandalen – Uni sperrt jeden Tag 41 Toiletten

Völlig verdreckte Toiletten, weitere Vandalenakte – sogar die Polizei musste anrücken: An der Uni Graz sorgten mysteriöse Vorfälle über den Sommer für Ärger. Die Verantwortlichen vermuteten, dass sich Unbekannte über Nacht im Gebäude der Resowi (Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften) einsperren ließen. Jetzt greift die Uni zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und sperrt 41 WC-Gruppen über Nacht ab.
Dazu gekommen ist es, weil sich die Situation immer weiter zugespitzt hat. Doch die Polizei konnte keine Verdächtigen ausforschen. Auch verstärkte Kontrollgänge durch den Sicherheitsdienst brachten keine Besserung.
"Daher hat die Universitätsleitung entschieden, die öffentlichen Toilettenanlagen im Resowi-Zentrum künftig auch separat während der nächtlichen Schließzeit zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr in der Früh zu sperren", erklärt Gerlinde Tuscher von der Pressestelle der Uni Graz gegenüber der "Kleinen Zeitung".
Seit dem 6. Oktober gilt die neue Regelung. Jeden Abend müssen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes insgesamt 41 WC-Gruppen einzeln absperren und am nächsten Morgen wieder öffnen. Der Aufwand scheint sich zu lohnen: Seit Einführung der Maßnahme sind die Verschmutzungen nicht mehr aufgetreten.