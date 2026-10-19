Carport geht in Graz plötzlich in Flammen auf

Dichter Rauch und hohe Flammen sorgten am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz in Graz. Ein Carport war in Brand geraten. Der 63-jährige Hausbesitzer, seine Ehefrau und mehrere Anrainer befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor dem brennenden Objekt.
Zunächst war gegen 11.45 Uhr ein Scheunenbrand gemeldet worden. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass ein Carport in Flammen stand.
Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich bereits starker Rauch entwickelt. Versuche, die Flammen zu Beginn einzudämmen, blieben erfolglos.
Die Anrainer wurden daraufhin aufgefordert, den Gefahrenbereich zu verlassen. Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und übernahm die Brandbekämpfung.
Bei den ersten Ermittlungen ergab sich ein Verdacht zur Entstehung des Feuers. Ein Nachbar dürfte noch glosende Glutreste im Bereich der Grundstücksgrenze entsorgt haben. Diese könnten den Brand ausgelöst haben.
Ob die Glutreste tatsächlich für das Feuer verantwortlich waren, steht noch nicht endgültig fest. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen weiter.
Trotz der starken Rauch- und Brandentwicklung kamen keine Personen zu Schaden. Weder der Hausbesitzer und seine Ehefrau noch die anwesenden Anrainer wurden verletzt.