i ? Mann schwer verletzt Alko-Lenker (22) entwurzelt Baum bei Horror-Crash Ein 22-Jähriger krachte mit seinem Auto gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Er war stark alkoholisiert. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 15:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich Sonntagfrüh auf der B319 bei Großwilfersdorf ereignet. Ein 22-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, durchbrach einen Holzzaun und krachte gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass der Baum entwurzelt wurde.

Der junge Mann aus dem Bezirk Jennersdorf war gegen 5.55 Uhr von Fürstenfeld in Richtung Großwilfersdorf unterwegs. Im Bereich einer Verkehrsinsel kam er aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Straße ab und fuhr auf ein angrenzendes Feld.

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Fischer eilen Verletztem zu Hilfe

Nachdem der Pkw einen mit Betonsockeln befestigten Holzzaun durchbrochen und den Baum gerammt hatte, landete das völlig zerstörte Fahrzeug auf der Seite liegend im Garten eines Einfamilienhauses.

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Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen, konnte sich aber noch selbst aus dem Wrack befreien. Anschließend blieb er vor dem Auto liegen. Zufällig anwesende Fischer bemerkten den Unfall, eilten dem Verletzten zu Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann ins Landeskrankenhaus Feldbach gebracht. Bei den ersten Ermittlungen stellte die Polizei eine starke Alkoholisierung des Lenkers fest. Neben Polizei und Rettung standen auch die Feuerwehren Großwilfersdorf und Markt-Ilz im Einsatz.