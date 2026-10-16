i Der Notarzt konnte nur noch den Tod festellen. (Symbolbild) Matthias Lauber Tragödie in der Steiermark E-Biker (76) stürzt 25 Meter in den Tod Ein 76-Jähriger stürzte in der Steiermark mit seinem E-Bike über eine Böschung. Trotz automatischen Notruf kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Von Newsdesk Heute 16.10.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitagmittag im Bereich des Polsterkogels in St. Michael in Obersteiermark (Bezirk Leoben). Ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal kam bei einer Fahrt mit seinem E-Bike ums Leben.

Gegen 12 Uhr ging bei der Polizei ein automatischer Notruf (E-Call) ein. Da die Beamten den 76-Jährigen telefonisch nicht erreichen konnten, wurde zusätzlich die Bergrettung Leoben alarmiert. Auch ein Angehöriger und ein Jagdkollege machten sich auf die Suche nach dem Vermissten.

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25 Meter über Böschung gestürzt

Mithilfe der übermittelten GPS-Daten konnten die Einsatzkräfte den möglichen Unfallort eingrenzen. Schließlich entdeckten ein Förster und ein Familienmitglied den Mann unterhalb einer steilen Böschung.

Nach ersten Erkenntnissen war der 76-Jährige mit seinem E-Bike und seinem Hund auf einer Forststraße in seinem Jagdrevier unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache dürfte er dabei rund 25 Meter über die Böschung abgestürzt sein.

Die beiden Finder begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

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Jede Hilfe kam zu spät

Kurz darauf erreichten Polizei und Bergrettung die Unfallstelle. Die Einsatzkräfte setzten die Reanimation fort und verwendeten dabei auch einen Defibrillator.

Zusätzlich wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 17 zum Unglücksort gerufen. Trotz aller Bemühungen konnte der 76-Jährige nicht mehr gerettet werden. Der Notarzt stellte seinen Tod fest. Die Staatsanwaltschaft gab den Leichnam anschließend zur Bestattung frei.