i Im Einsatz stand auch der Polizeihubschrauber Libelle. Archivbild. iStock Traurige Gewissheit Vermisste Wanderin (63) tot unter Gipfel entdeckt Am Freitag entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers in der Steiermark den leblosen Körper der 62-jährigen Wanderin. Von Michael Rauhofer-Redl 16.10.2026, 19:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von einem tragischen Unfall in Thörl (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) berichtet die Pressestelle Steiermark am Freitagabend. Eine seit Donnerstag vermisste 62-jährige Wanderin aus dem Bezirk Grau-Umgebung wurde Freitagmittag im Hochschwabgebiet tot aufgefunden. An der großangelegten Suchaktion waren insgesamt 49 Einsatzkräfte beteiligt.

Am Donnerstag erstattete der Ehemann der 62-Jährigen bei der Polizei eine Abgängigkeitsanzeige, nachdem seine Frau am Vormittag alleine zu einer Wanderung aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt war.

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Fahrzeug als Ausgangspunkt für Suchaktion

Im Zuge der eingeleiteten Suchmaßnahmen konnte das Fahrzeug der Vermissten auf einem Parkplatz in St. Ilgen lokalisiert werden. Daraufhin wurde eine großangelegte Suchaktion unter Beteiligung von Polizei, Bergrettung und Feuerwehr eingeleitet.

Am Freitag, kurz vor 13:00 Uhr, entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers schließlich den leblosen Körper der 62-Jährigen unterhalb des Gipfels des Zinkens. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Leichnam wurde anschließend mittels Tau vom Polizeihubschrauber ins Tal gebracht.

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Großangelegte Suchaktion

Insgesamt standen 49 Einsatzkräfte im Einsatz. An der Suche beteiligten sich unter anderem Beamte der Alpinpolizei Hochsteiermark, Polizeihundeführer sowie Einsatzkräfte mit Polizeidrohnen und einem Polizeihubschrauber. Zudem waren die Bergrettungsortsstellen Thörl, Aflenz, Turnau und Kapfenberg sowie die Feuerwehr an den Suchmaßnahmen beteiligt.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.