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Archivbild eines Notarzthubschrauber-Einsatzes in der Steiermark.
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Drama in der Steiermark

Traktor überrollt Mann (63) - schwer verletzt

Bei Arbeiten an seinem Traktor wurde ein Mann in Naas bei Weiz schwer verletzt. Sein Bein wurde überrollt, der Mann musste ins Spital geflogen werden.
Von Michael Rauhofer-Redl
16.10.2026, 19:05
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Schwerer Arbeitsunfall am Freitagvormittag in Naas im Bezirk Weiz! Ein 63-jähriger Steirer wollte gegen 11.30 Uhr die Batterie seines Traktors austauschen. Als er anschließend überprüfen wollte, ob das Fahrzeug wieder funktionierte, kam es zu dem folgenschweren Unfall.

Der Mann betätigte die Zündung von außen. Weil offenbar noch ein Gang eingelegt war, setzte sich der Traktor plötzlich ruckartig nach vorne in Bewegung und überrollte das Bein des 63-Jährigen.

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Mann alarmierte selbst die Rettung

Besonders dramatisch: Der Fuß des Mannes wurde unter dem schweren Fahrzeug eingeklemmt. Obwohl sich zum Unfallzeitpunkt niemand in seiner unmittelbaren Nähe befand, gelang es dem Verletzten, selbst die Rettungskräfte zu verständigen.

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Die alarmierte Feuerwehr Weiz rückte an und konnte den eingeklemmten 63-Jährigen schließlich befreien. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde auch der Rettungshubschrauber Christophorus 12 angefordert.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

mrr, 16.10.2026, 19:05
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