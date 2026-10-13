i Der Notarzt konnte dem Biker nicht mehr helfen. (Symbolbild) iStock Frontal-Crash in Stmk. Tödlicher Crash – Biker (68) hatte keine Chance Tragischer Unfall am Dienstag in Judenburg (Stmk.): Ein 68-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem Pkw und erlitt tödliche Verletzungen. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 21:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tödlicher Verkehrsunfall erschütterte am Dienstagnachmittag (13. Oktober) den Bezirk Murtal in der Steiermark. Gegen 16 Uhr kam es auf der L534 bei Judenburg zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Ein 87-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Murtal war von Judenburg in Richtung Ritzersdorf unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ihm ein 68-jähriger Motorradlenker entgegen. Auf Höhe des Straßenkilometers 3,4 geschah das Unglück.

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Motorradfahrer mehrere Meter weggeschleudert

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Biker auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen den entgegenkommenden Pkw. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Der 68-Jährige wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

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Als die alarmierten Polizisten eintrafen, kämpften Rettungskräfte und ein Notarzt bereits um das Leben des bewusstlosen Motorradfahrers. Doch jede Hilfe kam zu spät. Der Notarzt des Rettungshubschraubers C17 konnte nur noch den Tod des 68-Jährigen feststellen.

Straße drei Stunden lang gesperrt

Ein Alkotest beim 87-jährigen Autofahrer verlief negativ. Die Feuerwehr Judenburg rückte mit sechs Einsatzkräften aus, auch mehrere Rettungsfahrzeuge standen im Einsatz.

Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die L534 rund drei Stunden lang gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Pölsweg umgeleitet. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Staatsanwaltschaft Leoben gab den Leichnam des Verstorbenen zur Bestattung frei. Für die Angehörigen des 68-Jährigen wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert. Warum der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar.