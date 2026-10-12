i Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Symbolbild. iStock Polizei sucht Zeugen Rowdy-Radlerin fährt nach Crash einfach weiter Am Montag kam es im Grazer Bezirk Puntigam zur Kollision zweier Radfahrerinnen. Eine Frau wurde verletzt, die Zweite entfernte sich rasch. Von Michael Rauhofer-Redl 12.10.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Grazer Polizei muss sich aktuell mit einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrerinnen befassen. Wie es in einer entsprechenden Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark heißt, ereignete sich der Vorfall am Montagabend im Stadtteil Puntigam.

Eine Radfahrerin dürfte leichte Verletzungen erlitten haben, die zweite unbekannte Radfahrerin verließ ohne anzuhalten die Örtlichkeit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles.

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Kollision mit unbekannter Frau

Eigenen Angaben zufolge wollte eine 65-jährige Grazerin mit ihrem E-Bike gegen 17:35 Uhr von der südlichen Ein- bzw. Ausfahrt eines Supermarkt-Parkplatzes nach links in die Gmeinstraße einbiegen.

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Dabei wurde sie von einer von der Gmeinstraße in den Supermarkt-Platz einbiegenden Radfahrerin am linken Ellbogen gestreift. Die 65-Jährige kam zu Sturz und dürfte dabei leichte Verletzungen erlitten haben. Die unbekannte Radfahrerin setzte ihre Fahrt, ohne anzuhalten fort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles bzw. nach der unbekannten Radfahrerin. Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr.: 059 133/65 41 10 erbeten.