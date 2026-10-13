i Super, Diesel und eben auch Heizöl: Iran-Krieg lässt Preise hochschießen. iStock Heiz-Saison startet Heizöl-Hammer! Tankfüllung kostet 2.145 Euro mehr Bittere Überraschung vor dem Winter: Wer seinen Heizölvorrat auffüllen muss, zahlt um 67 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das zeigt ein Preischeck. Von Österreich Heute 13.10.2026, 09:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sein Haus mit Öl heizt, muss heuer tief in die Tasche greifen. Pünktlich zum Start der Heizsaison droht vielen Haushalten ein gewaltiger Kostenschock. Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Steiermark zeigt: Innerhalb eines Jahres sind die Heizölpreise regelrecht explodiert.

Für eine Tankfüllung mit 3.000 Litern werden derzeit durchschnittlich 5.346 Euro fällig. Im Oktober des Vorjahres kostete dieselbe Menge noch 3.201 Euro. Das sind satte 2.145 Euro mehr – ein Preisanstieg von 67 Prozent!

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Preise zuletzt wieder gesunken

Allerdings gibt es auch einen kleinen Lichtblick. Laut Arbeiterkammer sind die Preise innerhalb der vergangenen zwei Wochen um 4,45 Prozent gesunken. Bei einer Bestellung von 3.000 Litern entspricht das immerhin einer Ersparnis von 249 Euro.

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Für ihre aktuelle Untersuchung vor einer Woche hat die AK die Preise von 19 Heizölhändlern in der gesamten Steiermark verglichen. Dabei zeigten sich auch deutliche Unterschiede zwischen den Anbietern.

Mit Preisvergleich 210 Euro sparen

Wer 3.000 Liter bestellt, kann laut AK allein durch die Wahl des günstigsten Händlers bis zu 210 Euro sparen. Bei 2.000 Litern beträgt der Unterschied immerhin 144 Euro, bei 1.000 Litern sind es 85 Euro.

Die Bilder des Tages i ?

Die Arbeiterkammer empfiehlt daher, vor einer Bestellung mehrere Angebote einzuholen. Die Preise können sich rasch ändern. Laut AK konnten manche Händler aufgrund der aktuellen Marktlage zum Erhebungszeitpunkt überhaupt keine Preise bekannt geben.