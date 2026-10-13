Heizöl-Hammer! Tankfüllung kostet 2.145 Euro mehr

Wer sein Haus mit Öl heizt, muss heuer tief in die Tasche greifen. Pünktlich zum Start der Heizsaison droht vielen Haushalten ein gewaltiger Kostenschock. Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Steiermark zeigt: Innerhalb eines Jahres sind die Heizölpreise regelrecht explodiert.
Für eine Tankfüllung mit 3.000 Litern werden derzeit durchschnittlich 5.346 Euro fällig. Im Oktober des Vorjahres kostete dieselbe Menge noch 3.201 Euro. Das sind satte 2.145 Euro mehr – ein Preisanstieg von 67 Prozent!
Allerdings gibt es auch einen kleinen Lichtblick. Laut Arbeiterkammer sind die Preise innerhalb der vergangenen zwei Wochen um 4,45 Prozent gesunken. Bei einer Bestellung von 3.000 Litern entspricht das immerhin einer Ersparnis von 249 Euro.
Für ihre aktuelle Untersuchung vor einer Woche hat die AK die Preise von 19 Heizölhändlern in der gesamten Steiermark verglichen. Dabei zeigten sich auch deutliche Unterschiede zwischen den Anbietern.
Wer 3.000 Liter bestellt, kann laut AK allein durch die Wahl des günstigsten Händlers bis zu 210 Euro sparen. Bei 2.000 Litern beträgt der Unterschied immerhin 144 Euro, bei 1.000 Litern sind es 85 Euro.
Die Arbeiterkammer empfiehlt daher, vor einer Bestellung mehrere Angebote einzuholen. Die Preise können sich rasch ändern. Laut AK konnten manche Händler aufgrund der aktuellen Marktlage zum Erhebungszeitpunkt überhaupt keine Preise bekannt geben.