i Feuerwehrauto im Einsatz mit Blaulicht pixabay.com Crash-Fahrt in der Steiermark Alkolenker (16) rammt Baum, dann fackelt Auto ab Ein alkoholisierter 16-Jähriger ist im Bezirk Weiz mit einem Pkw von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt. Das Auto ging in Flammen auf. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 12:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein nächtlicher Ausflug zweier Jugendlicher endete im steirischen St. Kathrein am Hauenstein mit einem heftigen Verkehrsunfall geendet. Ein 16-Jähriger verlor die Kontrolle über einen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen.

Besonders brisant: Der Lenker war stark alkoholisiert, das Auto hatten die beiden Jugendlichen ohne Wissen des Besitzers genommen.

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Auto kracht gegen Baum und fängt Feuer

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag (18. Oktober) in einem Waldstück bei St. Kathrein am Hauenstein. Gegen 4.30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem brennenden Fahrzeug gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr Ratten rückte mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 15 Einsatzkräften aus.

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Wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet, hatten ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger zuvor einen Pkw ohne Wissen des Eigentümers in Betrieb genommen. Der 16-Jährige saß am Steuer. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab und fuhr in einen Kanalgraben.

Anschließend prallte der Wagen gegen einen Baum. Durch die Kollision geriet das Auto in Brand.

Jugendliche verlassen Unfallstelle

Die beiden Teenager entfernten sich zunächst von der Unfallstelle. Der 15-jährige Beifahrer verständigte jedoch selbstständig die Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten den Fahrzeugbrand.

Trotz des heftigen Aufpralls und des anschließenden Feuers blieben beide Jugendlichen unverletzt.

Alkotest zeigt starke Alkoholisierung

Im Zuge der polizeilichen Erhebungen wurde der 16-jährige Lenker einem Alkomattest unterzogen. Das Ergebnis: Der Jugendliche war stark alkoholisiert. Wie viel Alkohol er tatsächlich im Blut hatte, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.

Auch warum der Pkw von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar. Die Polizei untersucht nun die näheren Umstände.