Alkolenker (16) rammt Baum, dann fackelt Auto ab

Ein nächtlicher Ausflug zweier Jugendlicher endete im steirischen St. Kathrein am Hauenstein mit einem heftigen Verkehrsunfall geendet. Ein 16-Jähriger verlor die Kontrolle über einen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen.
Besonders brisant: Der Lenker war stark alkoholisiert, das Auto hatten die beiden Jugendlichen ohne Wissen des Besitzers genommen.
Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag (18. Oktober) in einem Waldstück bei St. Kathrein am Hauenstein. Gegen 4.30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem brennenden Fahrzeug gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr Ratten rückte mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 15 Einsatzkräften aus.
Wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet, hatten ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger zuvor einen Pkw ohne Wissen des Eigentümers in Betrieb genommen. Der 16-Jährige saß am Steuer. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab und fuhr in einen Kanalgraben.
Anschließend prallte der Wagen gegen einen Baum. Durch die Kollision geriet das Auto in Brand.
Die beiden Teenager entfernten sich zunächst von der Unfallstelle. Der 15-jährige Beifahrer verständigte jedoch selbstständig die Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten den Fahrzeugbrand.
Trotz des heftigen Aufpralls und des anschließenden Feuers blieben beide Jugendlichen unverletzt.
Im Zuge der polizeilichen Erhebungen wurde der 16-jährige Lenker einem Alkomattest unterzogen. Das Ergebnis: Der Jugendliche war stark alkoholisiert. Wie viel Alkohol er tatsächlich im Blut hatte, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.
Auch warum der Pkw von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar. Die Polizei untersucht nun die näheren Umstände.