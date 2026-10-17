i Der 28-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. (Symbolbild) istock Jede Hilfe zu spät Tödliches Unglück! Mann (28) von Erdmassen verschüttet Tragisches Unglück in der Südoststeiermark! Ein 28-Jähriger wurde bei Grabungsarbeiten von Erdmassen verschüttet. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 18:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Grabungsarbeiten in der Südoststeiermark ist am Samstagvormittag ein 28-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Südoststeirer wurde in Gnas von abrutschendem Erdreich verschüttet und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Das Unglück ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Der 28-Jährige war mit Hilfsarbeiten beschäftigt, als sich offenbar plötzlich Erdmassen lösten und ihn unter sich begruben. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich niemand sonst vor Ort.

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Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Die Freiwillige Feuerwehr Poppendorf rückte zur Unfallstelle aus und barg den Verunglückten. Für den 28-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die Staatsanwaltschaft Graz hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet.