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Der 25-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. (Symbolbild)
Der 25-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. (Symbolbild)
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Fußgänger schwer verletzt

Lenkerin hält nach Aufprall an – Mann liegt im Graben

Eine Autofahrerin (21) erfasste in der Steiermark einen Fußgänger (25). Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen.
Von Newsdesk Heute
18.10.2026, 15:16
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Ein 25-Jähriger wurde am Samstagabend in der Steiermark von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Mann war dunkel gekleidet auf einem unbeleuchteten Abschnitt der L314 unterwegs, als es gegen 19.30 Uhr zu dem folgenschweren Unfall kam.

Am Steuer des Wagens saß eine 21-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Laut eigenen Angaben bemerkte die junge Frau zunächst nur, dass sie mit ihrem Pkw ein Objekt auf der Fahrbahn getroffen hatte. Erst danach wurde ihr klar, dass es sich um einen Menschen handelte. Sie stoppte sofort und alarmierte die Rettungskräfte.

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Fußgänger erlitt schwere Kopfverletzungen

Die Wucht des Aufpralls schleuderte den 25-Jährigen in den Straßengraben. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Der Rettungshubschrauber Christophorus 12 brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

red, 18.10.2026, 15:16
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