i Ein Alkolenker (20) krachte bei Selzthal frontal in ein Auto. Drei Personen wurden verletzt, eine Frau eingeklemmt. FF Selzthal Alko-Crash in der Steiermark Betrunkener löst Frontalcrash mit drei Verletzten aus Ein Alkolenker (20) krachte bei Selzthal frontal in ein Auto. Drei Personen wurden verletzt, eine Frau eingeklemmt. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntagmorgen auf der B113 bei Selzthal (Steiermark) drei Verletzte gefordert. Ein alkoholisierter 20-Jähriger geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Eine Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Der junge Oberösterreicher aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war gegen 8.50 Uhr von Rottenmann kommend unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die falsche Straßenseite. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto einer 62-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. Der 20-Jährige gab selbst an, vermutlich zu schnell gefahren zu sein.

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Frau im Unfallwrack eingeklemmt

Die 62-Jährige wurde bei dem Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten sie befreien. Sowohl die Frau als auch der 20-jährige Unfalllenker und dessen gleichaltriger Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz brachte alle drei ins LKH Rottenmann.

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Alkotest fiel positiv aus

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-Jährige alkoholisiert war. Ein Alkomattest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die Polizei nahm ihm daraufhin den Führerschein ab.

Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Rottenmann und Selzthal sowie die Straßenmeisterei Liezen übernahmen die Aufräumarbeiten. Während des Einsatzes war die B113 kurzzeitig gesperrt.