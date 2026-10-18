i Ein Polizeihubschrauber musste zur Rettung ausrücken. (Symbolbild) istock Per Heli gerettet Heftige Krämpfe stoppen Wiener (41) bei Bergtour Dramatische Szenen am Grimming: Ein 41-jähriger Wiener konnte wegen heftiger Krämpfe nicht mehr weitergehen. Ein Hubschrauber musste ihn bergen. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Bergtour auf den Grimming endete am Sonntag für einen 41-jährigen Wiener im Krankenhaus. Der Mann wurde von heftigen Krämpfen geplagt und konnte seinen Weg nicht mehr fortsetzen. Ein Polizeihubschrauber musste zur Rettung ausrücken.

Gemeinsam mit einem 50-jährigen Freund aus Kärnten war der Wiener gegen 8 Uhr in Bad Mitterndorf aufgebrochen. Die beiden wollten den 2.351 Meter hohen Grimming über den Nordanstieg erklimmen. Doch rund dreieinhalb Stunden später war für einen der Bergsteiger Schluss.

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Hubschrauber musste Mann bergen

Gegen 11.30 Uhr bekam der 41-Jährige starke, anhaltende Krämpfe am ganzen Körper. Ein Weitergehen war nicht mehr möglich. Der Polizeihubschrauber "Libelle Steiermark" rückte aus und barg den Wiener mittels Tau. Vom Landeplatz bei der Kulmschanze wurde er ins LKH Bad Aussee gebracht.

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Beide Männer waren mit Bergschuhen, Helmen, Klettergurten und entsprechender Ausrüstung unterwegs. Auch das Wetter spielte mit. An der Rettungsaktion beteiligten sich neben der Alpinpolizei Liezen und der Hubschrauberbesatzung sechs Einsatzkräfte der Bergrettung Bad Mitterndorf.