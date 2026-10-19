i Die Feuerwehr war rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Ermittlungen laufen Großeinsatz in Graz! Keller eines Wohnhauses brennt Dichter Rauch sorgte in einem Grazer Mehrparteienhaus für einen Feuerwehreinsatz. Ein Elektrogerät dürfte den Kellerbrand ausgelöst haben. Von André Wilding 19.10.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Polizeikräfte wurden am Sonntag gegen 18.20 Uhr zu einem Mehrparteienhaus alarmiert, weil eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar war.

Die Rauchentwicklung konnte nach Betreten des betreffenden Hauses im Keller lokalisiert werden.

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Defektes Elektrogerät

Laut Angaben von Bewohnern befand sich keine Person im Keller und alle Nachbarn seien über den Brand zu informieren.

Die verständigte Berufsfeuerwehr Graz, die mit fünf Löschfahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz war, löschte den Brand und konnte um 18:50 Uhr "Brand aus" geben.

Erste Erhebungen ergaben, dass der Brand vermutlich durch ein in einem Kellerabteil gelagertes Elektrogerät, verursacht wurde.

Ermittlungen laufen

Die Brandschäden erstreckten sich über zwei Kellerabteile, einen Teil des Kellergangs und betraf in weiterer Folge auch die Infrastruktur des Kellers.

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Die Schadenshöhe ist zurzeit unbekannt. Weitere Ermittlungen laufen, verletzt wurde niemand.