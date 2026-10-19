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Die Polizei zog die Alko-Lenker aus dem Verkehr.
Die Polizei zog die Alko-Lenker aus dem Verkehr.
Sabine Hertel (Symbolbild)
"Aktion scharf"

Polizei zeigt bei scharfer Kontrolle keine Gnade

Große Verkehrskontrolle in der Steiermark: Am Freitag waren 92 Polizisten im ganzen Bundesland im Einsatz, um schwere Unfälle zu verhindern.
Von André Wilding
19.10.2026, 11:26
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Die Kontrollen konzentrierten sich insbesondere auf die Bekämpfung von Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer sowie auf die Überprüfung der zulässigen Geschwindigkeiten.

Die Bilanz der Aktion zeigt signifikante Verstöße:

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- Alkohol: Der höchste gemessene Spitzenwert lag bei 1,15 mg/l (2,3 Promille). Insgesamt mussten 21 Personen wegen Alkohols am Steuer angezeigt werden.

- Geschwindigkeit: Im Ortsgebiet wurde eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit eines Pkws um bis zu 81 km/h festgestellt. Rund 1.000 Geschwindigkeitsübertretungen wurden insgesamt geahndet.

- E-Scooter: Durch eine Nachfahrt konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h dokumentiert werden.

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- Suchtgifte: Im Zuge einer Anhaltung wurden ca. 20 Gramm Cannabis sowie eine geringe Menge Kokain sichergestellt.

"Allgemeine Sicherheit"

Der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung, Oberst Klaus Rexeis, dazu: "Die gesteigerte Präsenz der Exekutive soll eine präventive Wirkung erzielen und die Unfallzahlen langfristig reduzieren. Die Landesverkehrsabteilung betont die Wichtigkeit dieser Schwerpunktaktionen für die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr."

wil, 19.10.2026, 11:26
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