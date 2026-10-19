i Die Polizei zog die Alko-Lenker aus dem Verkehr. Sabine Hertel (Symbolbild) "Aktion scharf" Polizei zeigt bei scharfer Kontrolle keine Gnade Große Verkehrskontrolle in der Steiermark: Am Freitag waren 92 Polizisten im ganzen Bundesland im Einsatz, um schwere Unfälle zu verhindern. Von André Wilding 19.10.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Kontrollen konzentrierten sich insbesondere auf die Bekämpfung von Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer sowie auf die Überprüfung der zulässigen Geschwindigkeiten.

Die Bilanz der Aktion zeigt signifikante Verstöße:

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- Alkohol: Der höchste gemessene Spitzenwert lag bei 1,15 mg/l (2,3 Promille). Insgesamt mussten 21 Personen wegen Alkohols am Steuer angezeigt werden.

- Geschwindigkeit: Im Ortsgebiet wurde eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit eines Pkws um bis zu 81 km/h festgestellt. Rund 1.000 Geschwindigkeitsübertretungen wurden insgesamt geahndet.

- E-Scooter: Durch eine Nachfahrt konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h dokumentiert werden.

- Suchtgifte: Im Zuge einer Anhaltung wurden ca. 20 Gramm Cannabis sowie eine geringe Menge Kokain sichergestellt.

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"Allgemeine Sicherheit"

Der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung, Oberst Klaus Rexeis, dazu: "Die gesteigerte Präsenz der Exekutive soll eine präventive Wirkung erzielen und die Unfallzahlen langfristig reduzieren. Die Landesverkehrsabteilung betont die Wichtigkeit dieser Schwerpunktaktionen für die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr."