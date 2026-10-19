Polizei zeigt bei scharfer Kontrolle keine Gnade

Die Kontrollen konzentrierten sich insbesondere auf die Bekämpfung von Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer sowie auf die Überprüfung der zulässigen Geschwindigkeiten.
Die Bilanz der Aktion zeigt signifikante Verstöße:
- Alkohol: Der höchste gemessene Spitzenwert lag bei 1,15 mg/l (2,3 Promille). Insgesamt mussten 21 Personen wegen Alkohols am Steuer angezeigt werden.
- Geschwindigkeit: Im Ortsgebiet wurde eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit eines Pkws um bis zu 81 km/h festgestellt. Rund 1.000 Geschwindigkeitsübertretungen wurden insgesamt geahndet.
- E-Scooter: Durch eine Nachfahrt konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h dokumentiert werden.
- Suchtgifte: Im Zuge einer Anhaltung wurden ca. 20 Gramm Cannabis sowie eine geringe Menge Kokain sichergestellt.
Der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung, Oberst Klaus Rexeis, dazu: "Die gesteigerte Präsenz der Exekutive soll eine präventive Wirkung erzielen und die Unfallzahlen langfristig reduzieren. Die Landesverkehrsabteilung betont die Wichtigkeit dieser Schwerpunktaktionen für die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr."