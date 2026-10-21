i ? Besitzer gesucht Gestohlene Fahrräder – Polizei bittet um Mithilfe Die Polizei stellte in einem Kastenwagen gestohlene Fahrräder sicher. Zwei teure Räder konnten bisher niemandem zugeordnet werden. Von André Wilding 21.10.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ortung eines gestohlenen Kinderfahrrades führte mittels eines sogenannten "AirTags" am 16. September zu einem in Kirchberg an der Raab abgestellten Kastenwagen. Darin stellten Polizisten insgesamt drei Fahrräder sicher.

Ein 37-jähriger Rumäne wurde im Zuge der Ermittlungen als Tatverdächtiger ausgeforscht und vorläufig festgenommen. Er bestritt den Diebstahl und gab an, die Fahrräder lediglich für den Transport übernommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin die Anzeige des Mannes auf freiem Fuß an.

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Fahrradbesitzer gesucht

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten die rechtmäßigen Besitzer zweier Fahrräder bislang nicht ausgeforscht werden. Auch Nachforschungen beim Bikepark Leogang brachten keine neuen Erkenntnisse.

Der auf einem der Fahrräder angebrachte Aufkleber ist weit verbreitet und ermöglichte bislang keine eindeutige Zuordnung. Bei den sichergestellten Fahrrädern handelt es sich um folgende Modelle:

- Fahrrad 1: E-Mountainbike der Marke CUBE, Modell Stereo, mit einem vorderen Kotflügel und der Aufschrift "THE EPIC BIKEPARK LEOGANG". Kennzeichnung: WOW 27039 LY MR.

- Fahrrad 2: Gravelbike (rennradähnliches Fahrrad) der Marke CUBE, Modell Nuroad. Kennzeichnung: WOW 39365PV MU.

Die Bilder des Tages i ?

Personen, die eines der Fahrräder wiedererkennen oder Hinweise zu deren rechtmäßigen Besitzern geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Kirchbach in Steiermark unter 059133/6124 zu melden.