i Sicherheitsberiech wird um das Stadion eingerichtet. Google Maps Sturm gegen Marseille Polizei sperrt Bereich – Fans drohen 1.000 Euro Strafe Beim Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und Olympique Marseille am Donnerstag gelten strenge Sicherheitsregeln. Bei Verstößen drohen Strafen. Von Österreich Heute 20.10.2026, 21:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag (22. Oktober) trifft Sturm Graz in der Europa League auf Olympique Marseille. Anpfiff ist um 18.45 Uhr im Stadion Graz-Liebenau. Rund um das Fußballspiel gelten allerdings besondere Sicherheitsmaßnahmen. Die Polizei richtet einen großflächigen Sicherheitsbereich ein.

Die Verordnung tritt bereits am Donnerstag um 10 Uhr in Kraft und gilt bis Freitag (23. Oktober) um Mitternacht. Betroffen sind zahlreiche Straßen rund um das Stadion.

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Diese Straßen sind betroffen

Der Sicherheitsbereich erstreckt sich unter anderem über Teile der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, Evangelimanngasse, Münzgrabenstraße, Harmsdorfgasse, Weinholdstraße und Dr.-Lister-Gasse.

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Auch Bereiche rund um die Lortzinggasse, Paul-Ernst-Gasse, Karl-Huber-Gasse, Raiffeisenstraße, Kollowitzgasse und Kasernstraße liegen innerhalb der festgelegten Zone.

Wichtig für Stadionbesucher: Der Sicherheitsbereich bedeutet keine generelle Straßensperre oder ein Betretungsverbot für alle Fans. Die Polizei kann allerdings gezielt gegen Personen vorgehen, die im Zusammenhang mit dem Fußballspiel gefährliche Angriffe gegen Menschen oder Eigentum begehen oder bereits begangen haben.

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Bis zu 1.000 Euro Strafe drohen

Wer wegen eines solchen Vorfalls aus dem Sicherheitsbereich weggewiesen wird, darf diesen nicht mehr betreten. Hält sich jemand nicht an das Verbot, droht eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro.

Kann die Strafe nicht bezahlt werden, ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen möglich. Wer trotz Abmahnung weiterhin gegen das Verbot verstößt, kann von der Polizei auch festgenommen werden.

Die besonderen Sicherheitsregeln gelten bis Freitag um 0 Uhr.