i Eine 51-Jährige starb bei einem Wohnungsbrand in Graz. (Symbolbild) istock Nachbarn schlugen Alarm Tödliches Feuer! Tschick wird Frau (51) zum Verhängnis Eine 51-Jährige starb bei einem Wohnungsbrand in Graz. Als Ursache gelten unsachgemäß entsorgte Rauchwarenreste. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 18:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine achtlos entsorgte Zigarette dürfte einer 51-Jährigen in Graz zum Verhängnis geworden sein. Die Frau starb am Dienstagmorgen bei einem Feuer in ihrer Wohnung. Die Ermittler konnten mittlerweile die wahrscheinliche Brandursache klären.

Gegen 3.30 Uhr bemerkten Nachbarn den Brand in der Austeingasse und verständigten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, fanden sie die allein lebende Bewohnerin bereits leblos vor. Die 51-Jährige wurde ins Freie gebracht, doch sämtliche Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben erfolglos. Ein Notarzt stellte ihren Tod fest.

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Andere Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Angehörigen der Verstorbenen wurden inzwischen informiert.

Rauchwarenreste als Auslöser

Noch am Vormittag untersuchten Brandermittler des Landeskriminalamtes Steiermark gemeinsam mit Tatortbeamten und einem Sachverständigen die betroffene Wohnung. Dabei stellte sich heraus, dass das Feuer im Bereich der Schlafstätte nahe einer Couch ausgebrochen war.

Als Ursache gelten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unsachgemäß entsorgte Rauchwarenreste. Hinweise auf Fremdverschulden fanden die Ermittler nicht.

Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Ersten Schätzungen zufolge liegt er im mittleren fünfstelligen Eurobereich.