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Vier Menschen wurden verletzt, die Autobahn musste gesperrt werden. (Symbolbild)
Vier Menschen wurden verletzt, die Autobahn musste gesperrt werden. (Symbolbild)
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Auto kracht in ASFINAG-Bus

Crash auf A2! Vier Verletzte, Autobahn gesperrt

Ein 18-Jähriger krachte auf der A2 bei Ligist gegen ein ASFINAG-Fahrzeug. Vier Menschen wurden verletzt, die Autobahn musste gesperrt werden.
Von Newsdesk Heute
20.10.2026, 17:34
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Vier Verletzte hat am Dienstagmittag ein Unfall auf der Südautobahn (A2) bei Ligist gefordert. Ein 18-jähriger Autofahrer krachte gegen ein abgestelltes ASFINAG-Fahrzeug. Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden.

Der junge Italiener aus Kärnten war gegen 13 Uhr mit seiner 53-jährigen Mutter in Richtung Wien unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Wagen ins Schleudern und prallte gegen ein Streckendienstfahrzeug der ASFINAG, das auf dem Pannenstreifen stand.

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Mutter mit Hubschrauber ins Spital

Die beiden ASFINAG-Mitarbeiter und der 18-jährige Lenker erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Die 53-jährige Beifahrerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber "Christophorus 17" in dasselbe Krankenhaus geflogen.

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Auch die Feuerwehren Ligist und Steinberg standen im Einsatz. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die A2 in Richtung Wien bis etwa 14 Uhr vollständig gesperrt.

Die Alkoholtests verliefen negativ. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

red, 20.10.2026, 17:34
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