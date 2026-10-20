Crash auf A2! Vier Verletzte, Autobahn gesperrt

Vier Verletzte hat am Dienstagmittag ein Unfall auf der Südautobahn (A2) bei Ligist gefordert. Ein 18-jähriger Autofahrer krachte gegen ein abgestelltes ASFINAG-Fahrzeug. Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden.
Der junge Italiener aus Kärnten war gegen 13 Uhr mit seiner 53-jährigen Mutter in Richtung Wien unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Wagen ins Schleudern und prallte gegen ein Streckendienstfahrzeug der ASFINAG, das auf dem Pannenstreifen stand.
Die beiden ASFINAG-Mitarbeiter und der 18-jährige Lenker erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Die 53-jährige Beifahrerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber "Christophorus 17" in dasselbe Krankenhaus geflogen.
Auch die Feuerwehren Ligist und Steinberg standen im Einsatz. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die A2 in Richtung Wien bis etwa 14 Uhr vollständig gesperrt.
Die Alkoholtests verliefen negativ. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.