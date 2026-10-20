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Der Ex-Freund der Influencerin muss sich Ende November vor Gericht verantworten (Symbolbild).
Der Ex-Freund der Influencerin muss sich Ende November vor Gericht verantworten (Symbolbild).
Gerald Hirl
Im Wald vergraben

Influencerin getötet – nun muss Ex-Freund vor Gericht

Eine Grazer Influencerin wurde tot in einem Waldstück in Slowenien vergraben. Ihr Ex muss sich im November wegen Mordverdachts verantworten.
Von Österreich Heute
20.10.2026, 19:20
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Er soll seine Ex-Freundin getötet, ihre Leiche in einen Koffer gesteckt und über die Grenze nach Slowenien gebracht haben. Fast ein Jahr nach dem Tod der Grazer Influencerin Stefanie P. steht ihr Ex-Partner im November vor Gericht.

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Prozess im November

Am 27. und 30. November wird der Fall am Grazer Straflandesgericht verhandelt. Angeklagt ist der 31-jährige Ex-Freund der Influencerin, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Er soll die Frau am 23. November 2025 in ihrer Wohnung in Graz getötet haben.

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Anschließend soll er ihren Leichnam in einem Koffer über die Grenze nach Slowenien gebracht und dort in einem abgelegenen Waldstück vergraben haben. Den Transport und das Vergraben der Leiche gab der Mann gegenüber den Ermittlern zu. Die Tötung selbst bestreitet er bisher.

Verfahren gegen Bruder und Stiefvater eingestellt

Auch der Bruder und der Stiefvater des Angeklagten waren ins Visier der Ermittler geraten. Sie standen im Verdacht, den 31-Jährigen beim Transport und beim Vergraben des Leichnams unterstützt zu haben.

Das Ermittlungsverfahren gegen die beiden slowenischen Staatsbürger wurde allerdings eingestellt. Hinweise auf eine Beteiligung der beiden in Österreich hätten sich nicht ergeben. Die in Slowenien gesetzten Tathandlungen unterliegen der dortigen Gerichtsbarkeit.

red, 20.10.2026, 19:20
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