Influencerin getötet – nun muss Ex-Freund vor Gericht

Er soll seine Ex-Freundin getötet, ihre Leiche in einen Koffer gesteckt und über die Grenze nach Slowenien gebracht haben. Fast ein Jahr nach dem Tod der Grazer Influencerin Stefanie P. steht ihr Ex-Partner im November vor Gericht.
Am 27. und 30. November wird der Fall am Grazer Straflandesgericht verhandelt. Angeklagt ist der 31-jährige Ex-Freund der Influencerin, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Er soll die Frau am 23. November 2025 in ihrer Wohnung in Graz getötet haben.
Anschließend soll er ihren Leichnam in einem Koffer über die Grenze nach Slowenien gebracht und dort in einem abgelegenen Waldstück vergraben haben. Den Transport und das Vergraben der Leiche gab der Mann gegenüber den Ermittlern zu. Die Tötung selbst bestreitet er bisher.
Auch der Bruder und der Stiefvater des Angeklagten waren ins Visier der Ermittler geraten. Sie standen im Verdacht, den 31-Jährigen beim Transport und beim Vergraben des Leichnams unterstützt zu haben.
Das Ermittlungsverfahren gegen die beiden slowenischen Staatsbürger wurde allerdings eingestellt. Hinweise auf eine Beteiligung der beiden in Österreich hätten sich nicht ergeben. Die in Slowenien gesetzten Tathandlungen unterliegen der dortigen Gerichtsbarkeit.