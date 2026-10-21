i Die Polizei konnte den Mann wieder einfangen. iStock Wieder geschnappt Häftling flüchtet mit gestohlenem Auto – Festnahme Ein Häftling (32) soll bei einem Haftausgang in Klagenfurt ein Auto gestohlen haben. Seine Flucht endete Stunden später in Graz. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakuläre Flucht von Kärnten in die Steiermark! Ein 32-jähriger Häftling soll am Dienstag (20. Oktober) während eines Haftausgangs in Klagenfurt einen Pkw gestohlen und damit die Flucht ergriffen haben. Stunden später tauchte das Fahrzeug mitten in Graz auf.

Nach einer nächtlichen Suche gelang es der Polizei schließlich, den Mann in der Nähe eines Supermarktparkplatzes festzunehmen.

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Häftling soll Auto gestohlen haben

Der 32-Jährige sitzt in der Justizanstalt Klagenfurt ein. Am Dienstagmittag befand er sich laut Polizei auf einem Haftausgang. Dabei soll er einen Pkw gestohlen haben und mit dem Fahrzeug davongefahren sein. Wohin er zunächst unterwegs war, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Am späten Abend gab es allerdings einen entscheidenden Hinweis aus Graz.

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Gegen 22.15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Auto mit Kärntner Kennzeichen durch den Grazer Volksgarten fahren würde. Eine Polizeistreife machte sich auf die Suche nach dem Fahrzeug, konnte es zunächst jedoch nicht mehr entdecken. Die Überprüfung des Kennzeichens brachte Klarheit: Der Wagen war am selben Tag gegen Mittag in Klagenfurt als gestohlen gemeldet worden. Damit stand das Auto im Zusammenhang mit der Flucht des Häftlings.

Polizei findet beschädigten Pkw

Mehrere Stunden später tauchte das Fahrzeug wieder auf. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Mittwoch (21. Oktober) entdeckten Polizisten den Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alten Poststraße. Der Pkw war leicht beschädigt. Vom Fahrer fehlte zu diesem Zeitpunkt allerdings jede Spur. Die Suche nach dem Verdächtigen ging deshalb weiter.

Rund eine Stunde nach dem Auffinden des Autos bemerkte eine Polizeistreife im Bereich des Supermarktparkplatzes eine verdächtige Person. Die Beamten hielten den Mann an und kontrollierten seine Identität. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um den gesuchten 32-jährigen Häftling handelte. Die Polizisten nahmen ihn fest.