i In Trieben wurde der AT-Alert ausgelöst – es handelte sich jedoch nicht nur um eine Probe (Symbolbild). APA-Images / Laurin Christl Massive Rauchentwicklung AT-Alert ausgelöst: Bevölkerung soll in Häuser flüchten Ein Brand bei einer Teerteichanlage in Trieben sorgt für eine massive Rauchentwicklung. Die Behörden warnten die Bevölkerung per AT-Alert. Von Österreich Heute 21.10.2026, 16:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Trieben (Steiermark) ist am Mittwoch ein Brand bei der ehemaligen Magnesit-Werksdeponie ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung löste die Landeswarnzentrale einen Sirenenalarm und einen AT-Alert aus. Die Bevölkerung wird dringend aufgefordert, sich nicht im Freien aufzuhalten.

Fenster schließen, Lüftungen abschalten

Wer sich im betroffenen Gebiet aufhält, soll schützende Gebäude aufsuchen und Türen sowie Fenster geschlossen halten. Außerdem müssen Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Die Behörden bitten darum, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und das gefährdete Gebiet zu meiden, wie der ORF berichtet.

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Die Warnung gilt für den Bereich der ehemaligen Magnesit-Werksdeponie in der Gemeinde Trieben. Die Landeswarnzentrale informiert, sobald die Warnung aufgehoben wird.

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Sieben Feuerwehren im Einsatz

Derzeit stehen sieben Feuerwehren aus dem Paltental im Einsatz. Laut Einsatzleitung brennt es bei einer Teerteichanlage. Dabei handelt es sich um einen künstlich angelegten Teich, in dem flüssige Betriebsrestmassen sicher gelagert werden.

Die Löscharbeiten gestalten sich laut Feuerwehr als sehr aufwändig. Die Einsatzkräfte versuchen, das Feuer mithilfe eines Schaumteppichs zu ersticken. Erste Löscherfolge wurden bereits gemeldet.