Sturm gegen Marseille: Fanmarsch legt Graz lahm

Nicht nur Wien wird heute lahmgelegt. Am Donnerstagabend steigt in Graz das Europa-League-Duell zwischen Sturm Graz und Olympique Marseille. Anpfiff ist um 18.45 Uhr in der Merkur Arena. Doch schon Stunden vor dem Spiel könnte es auf den Straßen der steirischen Landeshauptstadt eng werden.
Der Grund: Die Anhänger des französischen Clubs planen einen großen Fanmarsch quer durch Graz. Entlang der Strecke müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen und kurzfristigen Straßensperren rechnen. Auch die Öffis sind betroffen.
Der Fanmarsch beginnt im Bereich der Grazer Oper und führt anschließend durch die Innenstadt in Richtung Merkur Arena.
Die geplante Route verläuft über den Opernring, Burgring und Joanneumring zum Eisernen Tor. Von dort geht es über den Jakominiplatz und die Jakoministraße weiter zur Conrad-von-Hötzendorf-Straße.
Anschließend ziehen die Fans über die Evangelimanngasse und Münzgrabenstraße in Richtung Stadion. Über die Ulrich-Lichtenstein-Gasse und Liebenauer Hauptstraße erreichen sie schließlich den Parkplatz für Gästefanbusse.
Besonders unangenehm für alle, die am Donnerstagnachmittag in Graz unterwegs sind: Während des Fanmarsches kann es entlang der gesamten Strecke zu vorübergehenden Sperren kommen. Betroffen sind auch mehrere Straßenquerungen, darunter die Grazbachgasse, Steyrergasse, der Schönaugürtel, die Fröhlichgasse und die Liebenauer Tangente.
Auch der öffentliche Verkehr kann durch den Marsch beeinträchtigt werden. Wer am Nachmittag durch die Innenstadt oder in Richtung Liebenau muss, sollte daher mehr Zeit für seinen Weg einplanen.
Eine wichtige Information fehlt allerdings noch: Wann genau sich die Marseille-Fans bei der Oper in Bewegung setzen, steht derzeit nicht fest. Klar ist nur, dass der Marsch am Nachmittag vor dem Anpfiff um 18.45 Uhr stattfinden soll.