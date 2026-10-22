i Die Freiwillige Feuerwehr Schladming stand im Großeinsatz. https://www.feuerwehr-schladming.at/index.php/aktuelles/einsaetze/einsaetze-2026/1776-26-e-106-unfall-13.html Fuhr im Kofferraum mit Mädchen (11) bei Lkw-Crash aus Auto geschleudert Schwerer Unfall am Mittwoch auf der B320 in Schladming: Ein Pkw mit sechs Insassen krachte gegen einen Lkw. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 07:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Mittwochabend (21. Oktober) in Schladming (Bezirk Liezen): Gegen 18 Uhr kam es auf der B320 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Sechs Menschen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer.

Besonders tragisch: Ein elfjähriges Mädchen dürfte beim Zusammenstoß aus dem Auto geschleudert worden sein. Das Kind hatte sich laut Polizei gemeinsam mit zwei Hunden im Kofferraum des Wagens befunden.

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Sechs Personen in Auto für fünf

Der Pkw mit deutschem Kennzeichen war mit sechs deutschen Staatsangehörigen besetzt, obwohl das Fahrzeug nur für fünf Personen zugelassen war. Am Steuer saß ein 40-Jähriger. Im Bereich einer Kreuzung kollidierte der Wagen aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 44-jährigen Salzburger gelenkt wurde.

Die Elfjährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde zunächst ins Krankenhaus Schladming gebracht und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Auch ein 67-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Die vier weiteren Pkw-Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden ebenfalls ins Krankenhaus Schladming eingeliefert.

Lkw durchbricht Leitplanke

Durch die Wucht des Zusammenstoßes durchbrach der Lkw eine Leitplanke, geriet auf einen Grünstreifen und blieb seitlich liegen. Der 44-jährige Lkw-Lenker überstand den Unfall unverletzt.

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Die Feuerwehr Schladming rückte mit 30 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen an. Unter anderem musste der Dieseltank des verunglückten Lkw abgepumpt werden. Die B320 wurde nach dem Unfall vollständig gesperrt.

Auch die beiden Hunde, die sich gemeinsam mit dem Mädchen im Kofferraum befunden hatten, mussten nach dem Unfall von einem Tierarzt versorgt werden. Wie es zu der folgenschweren Kollision kommen konnte, ist noch unklar.