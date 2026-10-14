i Die Frau wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. (Symbolbild) istock Fußgängerin schwer verletzt Junge Lkw-Lenkerin (22) überrollt Frau bei Baustelle In Schladming wurde eine 82-jährige Fußgängerin von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Die Lenkerin (22) hatte die Frau zunächst nicht bemerkt. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 82-jährige Frau ist am Dienstagvormittag in Schladming (Bezirk Liezen) unter einen Lkw geraten und dabei schwer verletzt worden. Die Fußgängerin musste nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 10.45 Uhr wurde die Polizei zu dem Verkehrsunfall gerufen. Eine 22-jährige Lkw-Fahrerin aus dem Bezirk Liezen war gerade dabei, mit ihrem beladenen Fahrzeug eine Baustelle zu verlassen. Als sie nach links auf eine Gemeindestraße abbog, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit der 82-Jährigen.

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Frau lag unter Lkw-Rad

Laut eigenen Angaben bemerkte die Lenkerin die Fußgängerin erst, als diese bereits verletzt unter einem Rad des Lastwagens lag.

Zeugen eilten der Frau sofort zu Hilfe und versorgten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die 82-Jährige war bei Bewusstsein und wurde zunächst vom Notarzt behandelt. Anschließend brachte die Rettung sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Schladming. Für die weitere Behandlung wurde sie ins LKH Salzburg verlegt.

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Ein Alkoholtest bei der 22-jährigen Fahrerin fiel negativ aus. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.