i Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Getty Images (Symbolbild) Einsatz in Graz Mitten in der Nacht brennt plötzlich E-Scooter-Shop In einem E-Scooter-Geschäft brach Samstagfrüh ein Feuer aus. Ein Akku dürfte den Brand verursacht haben. Verletzt wurde niemand. Von André Wilding 24.10.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein E-Scooter-Akku steht im Verdacht, in der Nacht auf Samstag einen Brand in einem Geschäft ausgelöst zu haben. In dem Verkaufsraum für Elektroroller brach gegen 3.15 Uhr ein Feuer aus. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden.

Besonders wichtig: Obwohl sich Wohnungen direkt neben und über dem Geschäft befinden, bestand für diese keine Gefahr.

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Feuer bricht mitten in der Nacht aus

Der Brand ereignete sich am Samstag in einem Geschäft, das auf den Verkauf von E-Scootern spezialisiert ist. Gegen 3.15 Uhr brach dort aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer aus.

Der Brand konnte innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Akku als mögliche Brandursache

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Akku eines E-Scooters das Feuer ausgelöst haben könnte.

Eine endgültige Bestätigung der Brandursache liegt allerdings noch nicht vor. Die genauen Umstände werden weiterhin untersucht.

Wohnungen blieben außer Gefahr

Trotz des Brandes bestand laut den bisherigen Erkenntnissen keine Gefährdung für die angrenzenden und darüberliegenden Wohnungen.

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Auch Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht. Wie hoch der Sachschaden im betroffenen Geschäft ausfällt, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dazu laufen.