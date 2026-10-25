Frau (29) trinkt Alkohol und macht schlimmen Fehler

Eine 29-Jährige aus dem Bezirk Weiz war am Sonntag gegen 4.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der B65 in Fahrtrichtung Gleisdorf unterwegs.
Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam die Lenkerin im Ortsgebiet von Brodersdorf links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gartenbereich eines Wohnhauses. Dort kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einer Hecke und anschließend mit zwei dahinter befindlichen Bäumen.
Das Fahrzeug wurde zwischen der Hecke und den Bäumen eingeklemmt. Die Verunfallte konnte sich jedoch selbst aus dem Fahrzeug befreien.
Der durch den Unfall automatisch ausgelöste eCall des Fahrzeugs setzte umgehend die Rettungskette in Gang.
Zudem wurde ein Nachbar durch den Unfalllärm auf das Geschehen aufmerksam und leistete Erste Hilfe. Die Frau wurde ins Universitätsklinikum Graz eingeliefert. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der Führerschein wurde ihr daraufhin abgenommen.