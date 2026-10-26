i Mama Aida musste mit ansehen, wie ihr Baby aufgrund einer Fehlentscheidung der Ärzte starb. iStock/ Puls 4 Folgenschwere Entscheidung Nach Ärztefehler – Baby starb in Armen der Mutter Ein Moment, der alles verändert: Aida erlebt in der Steiermark eine Geburt, die tragisch endet. Ein Gutachten wirft später neue Fragen auf. Von Österreich Heute 26.10.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sollte einer der glücklichsten Momente im Leben einer Mutter sein. Doch für Aida aus Leibnitz in der Steiermark wird die Geburt ihrer Tochter zu einem traumatischen Erlebnis. In der 23. Schwangerschaftswoche setzen bei ihr die Wehen ein. Die behandelnde Ärztin geht von einer Totgeburt aus und entscheidet sich für eine reine Hebammengeburt.

Tragische Wendung

Zur Überraschung aller kam das Baby lebend zur Welt. Kurze Zeit später starb das Mädchen in den Armen seiner Mutter. "Ich hab’ gedacht, das ist einfach ein schlechter Traum", erinnert sich Aida in der Doku-Reihe "Pfusch am Patienten" von Puls 4.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein späteres Gutachten hält fest, dass die Hochrisikogeburt nicht ausschließlich von einer Hebamme hätte betreut werden dürfen. Für Aida bleiben quälende Fragen zurück. Unter Tränen schildert sie, wie sie um Hilfe für ihre Tochter gebeten habe.

Die Bilder des Tages i ?

Mutter versteht die Welt nicht mehr

"Was war der Grund, dass nicht geholfen wurde? Was war so schlimm, sie in einen Inkubator zu legen und Erste Hilfe zu leisten, anstatt sie mir in die Hände zu legen und ersticken zu lassen?", fragt sie. Sie berichtet, mehrfach nach einem Inkubator gefragt und geschrien zu haben: "Ich hab’ mehrfach nach einem Inkubator gefragt, geschrien."

Die Hebamme habe jedoch nur den Kopf geschüttelt, während das Neugeborene in den Armen seiner Mutter starb. Der tragische Fall wurde in der neuen Folge "Pfusch am Patienten" ausgestrahlt, diese ist auf Joyn zu sehen.