i Die Bestürzung beim Fußballverein war groß. SC Eibiswald Teure Spritztour "Schlag ins Gesicht" – Autorowdy verwüstet Fußballplatz Beim Fußballverein in Eibiswald ist man "stinksauer", weil Unbekannte den frisch sanierten Fußballplatz ruiniert haben. Nach den Tätern wird gesucht. Von Österreich Heute 27.10.2026, 16:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Wut beim Fußballverein in Eibiswald (Steiermark): Unbekannte Vandalen sind mit einem Auto über den Fußballplatz gerast und haben dabei tiefe Reifenspuren im Rasen hinterlassen. "Sie sind auf der einen Seite des Platzes reingefahren, haben ein paar Runden gedreht und sind auf der anderen Seite wieder rausgefahren", sagt Obmann Manuel Narath zu "Heute".

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Beim Verein ist man deshalb "stinksauer". Der Vorfall sei ein "Schlag ins Gesicht für alle, die sich ehrenamtlich für unseren Verein engagieren", schreibt der Fußballclub in den sozialen Medien und bittet um Hinweise. Anzeige wurde bereits erstattet, die Polizei war laut Obmann Narath auch schon vor Ort, um den Schaden aufzunehmen.

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Fußballverein steht vor teurer Reparatur

Den Rasen zu reparieren, wird bis zu 2.000 Euro kosten, schätzt der Obmann. Dabei habe man gerade erst vor wenigen Wochen den Platz für ein paar Tausend Euro sanieren lassen.

Für das nächste Heimspiel der Kampfmannschaft am Wochenende muss man nun eine "Schnellsanierung versuchen". Dafür sollen die Löcher mit Erde aufgefüllt und der Rasen gewalzt werden. Anschließend hofft man auf gutes Wetter, damit der Platz rechtzeitig trocknet. Die Trainings werden vorübergehend auf ein anderes Sportgelände verlegt.