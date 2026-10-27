Gäste blieben aus – jetzt erlebt Wirt ein Wunder

Es war ein verzweifelter Versuch, das Familienunternehmen zu retten: Ouwel Zhang (26) wandte sich mit einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit. Im Asia-Restaurant "Yamaya Wok" in der Kärntner Straße in Graz blieben die Gäste aus. Eine Schließung stand im Raum.
Doch hinter den wirtschaftlichen Sorgen steckt auch ein schweres persönliches Schicksal. Zhangs Vater ist chronisch krank. Deshalb müssen sich der 26-Jährige und seine Mutter neben der Arbeit im Restaurant auch um ihn kümmern.
Um neue Gäste anzulocken, startete die Familie eine ungewöhnliche Aktion. Zwischen 15. und 23. Oktober konnten zwei Personen gemeinsam das All-you-can-eat-Buffet besuchen, bezahlen musste nur eine.
Der Hilferuf verbreitete sich im Internet und zeigte Wirkung. Zahlreiche Menschen kamen ins Lokal, zeitweise wurde der große Andrang für die Familie sogar zur Herausforderung.
Jetzt gibt es eine positive Nachricht: Wie die "Kleine Zeitung" am Dienstag berichtet, bleibt das Restaurant vorerst geöffnet. Ouwel Zhang bestätigte, dass die Aktion viele Besucher ins Lokal gebracht habe.
Die Familie hofft nun, dass aus den zahlreichen neuen Gästen auch Stammkunden werden. Ob der Andrang langfristig anhält, ist allerdings noch offen.