i Die Polizei griff sofort ein. Getty Images (Symbolbild) Schwere Mängel entdeckt Polizei verbietet nach Verkehrskontrolle Weiterfahrt Riskante Fahrt am Dienstag in der Steiermark! Ein 66-Jähriger war mit einem völlig ungesicherten Minibagger unterwegs. Die Polizei stoppte ihn. Von André Wilding 28.10.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einer Verkehrsstreife der Polizeiinspektion Deutschlandsberg fiel am Dienstag gegen 13.00 Uhr auf der B74 im Ortsgebiet von Sankt Martin im Sulmtal eine Fahrzeugkombination auf. Dabei bemerkten die Beamten zunächst, dass das rechte Rücklicht des Anhängers, auf dem ein Minibagger transportiert wurde, nicht funktionierte.

Minibagger völlig ungesichert

Zudem fiel den Beamten die zügige Fahrweise des Lenkers auf, der teilweise mit rund 70 km/h in Ortsgebieten unterwegs war, in denen eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h galt. Die Fahrzeugkombination wurde schließlich an einer geeigneten Stelle angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

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Bei der anschließenden technischen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der transportierte Minibagger auf dem Anhänger völlig ungesichert war. Darüber hinaus waren der rechte Fahrtrichtungsanzeiger, das rechte Rücklicht sowie beide Bremsleuchten ohne Funktion. Auch am Auflaufbremssystem des Anhängers wurden Mängel festgestellt.

Weiterfahrt untersagt

Aufgrund der festgestellten Mängel wurde dem 66-jährigen Lenker aus dem Bezirk Leibnitz die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde das Kennzeichen des Anhängers noch an Ort und Stelle abgenommen. Der Lenker wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der zuständigen Behörde angezeigt.

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Die Kontrolle verdeutlicht die erheblichen Gefahren, die von mangelnder Ladungssicherung sowie technischen Defekten an Fahrzeugen und Anhängern ausgehen können. Eine ordnungsgemäße Ladungssicherung und eine funktionierende Beleuchtungs- und Bremsanlage sind wesentliche Voraussetzungen für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.