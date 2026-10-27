i Archivbild eines Notarzthubschrauber-Einsatzes in der Steiermark. iStock Schwerer Crash 3 Autos krachen auf A2 zusammen – Frau schwer verletzt Heftiger Unfall am Dienstag auf der A2 bei Graz: Drei Autos krachten ineinander. Eine Frau (42) wurde schwer verletzt, die Autobahn gesperrt. Von Michael Rauhofer-Redl 27.10.2026, 22:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Südautobahn (A2) bei Grambach im Bezirk Graz-Umgebung kam es am Dienstagnachmittag (27. Oktober) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15 Uhr kollidierten in Fahrtrichtung Wien drei Pkw miteinander. Zwei Frauen wurden verletzt, eine davon schwer.

Auslöser war offenbar ein abgestellter Lkw der Autobahnmeisterei. Dieser sicherte nach einer Tagesbaustelle Aufräumarbeiten auf dem dritten Fahrstreifen ab. Eine 42-jährige Autofahrerin aus Wien musste deshalb anhalten und wollte auf den zweiten Fahrstreifen wechseln.

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20-Jährige kracht in stehendes Auto

Eine nachkommende 20-jährige Lenkerin aus Graz dürfte das stehende Fahrzeug und den Absicherungs-Lkw aus noch ungeklärter Ursache übersehen haben. Sie krachte mit ihrem Auto gegen das Heck des Pkw der 42-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Wienerin gegen den Anpralldämpfer des Lkw geschoben. Anschließend schleuderten beide Pkw auf den zweiten Fahrstreifen, wo sie mit dem Wagen einer 35-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark kollidierten.

Rettungshubschrauber bringt Frau ins Spital

Die 42-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen. Die 20-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins LKH Graz. Die 35-Jährige unterschrieb vor Ort einen Revers.

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A2 nach Unfall komplett gesperrt

Der schwere Unfall sorgte auch für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die A2 musste in Fahrtrichtung Wien bis etwa 15.50 Uhr vollständig gesperrt werden. Erst gegen 16.10 Uhr konnten wieder alle Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden.