Startseite Österreich Niederösterreich
Die Klinik Donaustadt in Wien
Die Klinik Donaustadt in Wien
Denise Auer
Kollision auf Schutzweg

Auto erfasst Bub (10) auf E-Scooter – schwer verletzt

Schwerer Unfall in Wiener Neustadt: Ein Bub (10) wurde auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst. Er musste mit dem Hubschrauber nach Wien.
Von Erich Wessely
02.11.2026, 10:39
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall am Freitag (30. Oktober) in Wiener Neustadt: Ein erst zehn Jahre alter Bub wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Der Schüler musste schließlich mit einem Notarzthubschrauber nach Wien geflogen werden. Es ist damit der nächste schwere Unfall mit einem E-Scooter.

Autofahrer nach Crash in Unfall-Wrack gefangen

Gegen 14.35 Uhr war eine 76-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Mattersburg auf der Stadionstraße unterwegs. Als sie den Kreisverkehr bei der Rudolf-Kumbein-Gasse an der zweiten Ausfahrt verließ, kam es zu dem folgenschweren Unfall.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Bub trotz Helm schwer verletzt

Zur selben Zeit fuhr der Zehnjährige mit seinem E-Scooter auf dem Radweg in die entgegengesetzte Richtung. Beim Kreisverkehr bog er links ab und wollte den Schutzweg überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto der Pensionistin.

Auch interessant

Bub (12) stürzt mit E-Roller – in Tiefschlaf versetzt
Pkw erfasst E-Scooter – Wiener (12) schwer verletzt
Mann bleibt nach Crash mit E-Scooter auf Straße liegen

Der Bub wurde zu Boden geschleudert und erlitt trotz Fahrradhelms schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung zunächst ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Von dort wurde er mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien überstellt.

Die 76-jährige Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

wes, 02.11.2026, 10:39
Mehr zum Thema
Wiener Neustadt Unfall E-Scooter Auto

Weiterlesen

Weitere Storys
Verletzung Notarzt Rettung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote