i Die Klinik Donaustadt in Wien Denise Auer Kollision auf Schutzweg Auto erfasst Bub (10) auf E-Scooter – schwer verletzt Schwerer Unfall in Wiener Neustadt: Ein Bub (10) wurde auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst. Er musste mit dem Hubschrauber nach Wien. Von Erich Wessely 02.11.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall am Freitag (30. Oktober) in Wiener Neustadt: Ein erst zehn Jahre alter Bub wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Der Schüler musste schließlich mit einem Notarzthubschrauber nach Wien geflogen werden. Es ist damit der nächste schwere Unfall mit einem E-Scooter.

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Gegen 14.35 Uhr war eine 76-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Mattersburg auf der Stadionstraße unterwegs. Als sie den Kreisverkehr bei der Rudolf-Kumbein-Gasse an der zweiten Ausfahrt verließ, kam es zu dem folgenschweren Unfall.

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Bub trotz Helm schwer verletzt

Zur selben Zeit fuhr der Zehnjährige mit seinem E-Scooter auf dem Radweg in die entgegengesetzte Richtung. Beim Kreisverkehr bog er links ab und wollte den Schutzweg überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto der Pensionistin.

Der Bub wurde zu Boden geschleudert und erlitt trotz Fahrradhelms schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung zunächst ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Von dort wurde er mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien überstellt.

Die 76-jährige Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.